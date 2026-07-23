Maroc: Tomber de rideau sur le 9e Festival du film éducatif pour les enfants des centres d'estivage

Le jury de la 9e édition du Festival du film éducatif pour les enfants des centres d'estivage, qui s'est clôturé, mardi à Bouznika, a dévoilé le palmarès de cette édition, marquée également par la production de films éducatifs.

Le grand prix de cette édition a été décerné au film « La, Afak » réalisé par Safae Ahezzaoui, tandis que le prix du jury est revenu au film « Ala hafat nadam » de Soufiane Sersif, alors que l'enfant Youssra Salhi a décroché le prix de la meilleure jeune actrice pour sa performance dans le film « Zaitouna » du réalisateur tunisien Mohamed Amine Hammami, au moment où le prix du meilleur jeune acteur est revenu à l'enfant Yahya Lechhab pour son rôle dans le film « Une heure », de la réalisatrice Latifa Ouardi.

Quant au prix du public, décerné par les enfants des centres d'estivage en coordination avec la direction pédagogique et artistique du Festival, il a été attribué au film « Nour » du réalisateur Mustapha El Houssaini.

Le jury de cette édition, présidé par le producteur et réalisateur Khalid Zairi, est composé des acteurs Seddik Mekouar et Souad Kadiri ainsi que de l'artiste peintre Aicha Arji.

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S'exprimant à cette occasion, le conseiller pédagogique et directeur artistique du Festival, Mohamed Chouika, a mis en avant le succès de ce rendez-vous artistique au fil de ses neuf éditions, notamment dans la sensibilisation au rôle du 7ème art en tant que levier éducatif et culturel, ainsi que l'importance d'inculquer l'amour du cinéma auprès des enfants et des jeunes, afin de les inciter à fréquenter ses salles, notamment dans un contexte marqué par le besoin de former un public averti, à même de soutenir le cinéma national.

Le critique a aussi précisé que la sélection de cette année a principalement porté sur des films réalisés par des enseignants avec la participation de leurs élèves, dans le but de mettre en valeur le rôle du cinéma et des outils audiovisuels dans l'accompagnement et l'enrichissement des apprentissages.

La compétition est ouverte aux courts métrages de fiction, aux documentaires de courte durée ainsi qu'aux films d'animation, a-t-il indiqué, notant que cette édition met également à l'honneur des expériences cinématographiques de plusieurs pays arabes, avec notamment la participation de l'Irak et de la Tunisie.

Pour sa part, la directrice du Festival et présidente de l'Association « Soura » pour le Patrimoine culturel organisatrice du Festival, Nadia Akerrouach, a affirmé que les organisateurs sont restés fidèles à une tradition de production initiée depuis la 5e édition, avec quatre films à caractère éducatif et pédagogique réalisés dans le cadre de cette édition, couronnant ainsi le travail mené au sein des ateliers et favorisant l'implication effective des enfants et des jeunes dans la compréhension du langage cinématographique et la découverte des métiers du cinéma.

Tenue du 17 au 21 juillet, cette édition a proposé un programme avec une série d'activités à Al Alia (Mohammedia), Sidi Taibi (Kénitra), Maâmora (Salé) et Bouznika et a rendu hommage aux actrices Zhour Slimani et Khadija Adli, en reconnaissance de leurs riches parcours dans le domaine du cinéma, de la télévision et du théâtre.

Le Festival vise ainsi à mettre en valeur la dimension éducative et scientifique des films documentaires dans la construction de l'identité individuelle et collective, à sensibiliser aux défis soulevés sur les plans éducatifs, sociaux et culturels et à encourager l'usage du film documentaire dans les écoles en tant que ressource pédagogique, éducative et de recherche.