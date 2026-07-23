Sénégal: Le judo sénégalais mise sur deux podiums au minimum lors des JOJ 2026 (DTN)

Dakar — L'objectif que la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) a fixé à ses représentants est de remporter au minimum deux médailles lors des Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a révélé le directeur technique national (DTN) Maître Alassane Ndiaye.

"Notre objectif lors des JOJ, c'est d'avoir au minimum deux podiums. Si on peut avoir des médailles d'or, pourquoi pas, mais on cherche toujours à avoir deux podiums pour pouvoir travailler", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Selon le DTN du judo, la fédération en charge de la discipline a mis en place une académie nationale depuis quatre ans, en regroupant les meilleurs jeunes judokas en vue de ces échéances.

Logée au lycée Lamine Guèye, à Dakar, l'académie nationale de judo accueille 25 pensionnaires, cadets et des juniors.

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Deux judokas cadets (garçons et filles) vont représenter le Sénégal lors des JOJ.

Les futurs représentants du Sénégal aux JOJ vont aussi participer aux championnats d'Afrique cadets et juniors, qui se tiennent à Casablanca (Maroc), à partir de ce jeudi jusqu'au 26 juillet prochain.

Les championnats d'Afrique représentent "une compétition intermédiaire" pour les futurs représentants du Sénégal, une manière de les préparer pour qu'ils puissent "vraiment percer le grand jour [lors des JOJ], parce que c'est ce qu'on attend tous. Depuis deux ans, avec l'accompagnement de la tutelle, on est en train de travailler là-dessus", a expliqué le DTN de judo.

Pour préparer les JOJ Dakar 2026, la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées a fait appel à l'expert international franco-congolais Darcel Yandzi.

Entraîneur de renommée internationale, Me Yandzi est un ancien international français et entraîneur technique du réputé judoka français Teddy Riner, multiple champion du monde et olympique.

Darcel, avec ses méthodes, a fait déjà ses preuves en France et au Sénégal.

Il avait par exemple contribué à l'éclosion, en 20218, de talents comme Mbagnick Ndiaye, devenu par la suite à plusieurs fois champion d'Afrique.

Pour le directeur technique national (DTN), Maître Alassane Ndiaye, les JOJ doivent permettre de préparer aux Jeux olympiques de Brisbane (Australie) en 2032.

"'On parle des Jeux olympiques, mais ça se prépare. On est déjà, au niveau de la DTN technique, en train de penser à Brisbane en 2032, parce que 2028, c'est déjà là, on est en train de travailler dessus", a insisté Me Ndiaye.