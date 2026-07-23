Sénégal: Le dernier rapport du médiateur de la République, un des sujets en exergue

Dakar — La remise officielle du dernier rapport annuel du médiateur de la République fait le menu des quotidiens parvenus jeudi à l'APS, avec divers autres sujets se rapportant notamment à la politique.

Le médiateur de la République, Demba Kandji, a remis, mercredi, son rapport annuel au chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, rapportent plusieurs quotidiens dont Le Soleil.

"Parmi les principales propositions figurent le redimensionnement des missions du Conseil constitutionnel, l'accès direct des citoyens au contrôle de constitutionnalité des lois, ainsi que des mesures visant à améliorer les conditions de détention et à désengorger les prisons", écrit Le Soleil.

"Diomaye et Demba Kandji sur le même tempo", souligne à ce sujet Walfquotidien. "L'Etat de droit et la démocratie sénégalaise sont solides, mais ils peuvent être consolidés. Pour ce faire, le médiateur de la République [...] préconise le redimensionnement des missions du Conseil constitutionnel et l'ouverture aux citoyens d'une voie d'action en contrôle de constitutionnalité des lois", rapporte Walfquotidien.

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De son côté, en recevant le rapport annuel du médiateur de la République, le président Bassirou Diomaye Faye "a noté, avec satisfaction, la prise en charge effective des doléances et réclamations des usagers des services publics", souligne L'As.

Le quotidien Tribune signale que le rapport annuel du médiateur de la République "met en avant des interventions sur plusieurs dossiers sensibles : litiges fonciers, difficultés liées à la liquidation et au paiement des pensions, réclamations administratives, ainsi que des problématiques touchant les populations vulnérables, dont les enfants à besoin spéciaux".

S'agissant de l'actualité politique, les quotidiens font état d'une "cascade de démissions" au sein du parti Pastef, dirigé par l'ancien Premier ministre et actuel président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

Le président Diomaye Faye "avait donné le ton. Il a entamé la 'désonkorisation' par le limogeage de beaucoup de responsables de Pastef. Depuis, on assiste à une vague de démissions dans les rangs" de cette formation politique, écrit Walfquotidien. Il précise que beaucoup ces responsables démissionnaires rejoignent la coalition présidentielle, "avec une publicité effarante sur les réseaux sociaux".

"Diomaye puise dans le Pastef", relève Libération. "Le rythme est monté d'un cran ce mercredi et les départs touchent en majorité la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS)", une des structures du parti Pastef, indique le journal.

Vox Populi présente cette "saignée dans les rangs de Pastef" comme un "coup politique de Diomaye pour ébranler Sonko". Le secrétaire national chargé de la communication de Pastef, Amadou Ba, fait de son côté valoir "des centaines de milliers d'adhésions" au sein de Pastef.

Une manière, pour lui, de relativiser la "cinquantaine de démissions" selon lui enregistrées jusque-là, "malgré la puissance du décret", en allusion à la possibilité de voir certains responsables démis de leurs fonctions par le chef de l'Etat.