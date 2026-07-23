Sénégal: La chanson 'Teranga' de Mamy Mbaye choisie comme hymne officiel des JOJ Dakar 2026

Dakar — La chanson "Téranga" de la chanteuse sénégalaise Mamy Mbaye a été choisie comme hymne officiel des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a annoncé le comité d'organisation sur ses réseaux sociaux.

"J-1 avant de découvrir +Teranga+, l'hymne officiel des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, et son interprète", a écrit le comité sur sa page Facebook avec la photo de Mamy Mbaye en studio.

Le dévoilement de la chanson est prévu ce jeudi à 19 heures au phare des Mamelles, lors d'une cérémonie officielle, a appris l'APS de source officielle.

Mamy Mbaye, fille du célèbre guitariste du Super Etoile, Jimmy Mbaye décédé en 2025 est une chanteuse sénégalaise, ancienne membre du mythique groupe de rap féminin Alif.

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Elle est issue d'une famille de musiciens et s'est distinguée sur la scène musicale en proposant des sonorités mêlant hip-hop, RnB et musiques des îles, avec des titres comme "Love" ou plus récemment le single "Mounieul".

Le jury du concours de la musique officielle des JOJ Dakar 2026 avait déjà choisi les 3 finalistes, a-t-on appris auprès du COJOJ en févier dernier.

Selon lui, le jury installé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a participé à une séance d'écoute en compagnie du groupe de travail pour choisir les finalistes.

Aux côtés des membres du groupe de travail, des légendes de la musique sénégalaise comme Baaba Maal, Oumar Pene et Kiné Lam ont apporté leur expertise pour désigner le titre, ajoute la source.

Le jury officiel est composé du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, des artistes Baaba Maal, Coumba Gawlo Seck, Kiné Lam, Henri Guillabert, Oumar Pene, Ninon.

Le directeur des Arts, Hugues Diaz, le journaliste culturel Mamadou Omar Kamara, le parolier Biram Ndeck Ndiaye, font également partie de ce jury, en plus d'autres personnalités.

Ces olympiades, prévues du 31 octobre au 13 novembre 2026, se dérouleront au Sénégal, une première sur le continent africain.

Les joutes sportives auront lieu à Dakar, Saly et Diamniadio.