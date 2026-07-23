Sénégal: Taïba Ndiaye - Des acteurs de l'emploi s'engagent à travailler ensemble pour une insertion durable des jeunes

Taïba Ndiaye — Des acteurs intervenant dans le domaine de l'emploi dans le département de Tivaouane, se sont engagés à travailler en synergie en faveur d'une insertion socioprofessionnelle durable des jeunes de Taïba Ndiaye, mercredi, lors d'un forum.

Des autorités administratives, des élus territoriaux et des partenaires au développement, mais aussi entreprises privées, structures publiques d'accompagnement et organisations de jeunesse avaient pris part à ce forum initié par Plan international, en partenariat avec Tobène Power et la commune de Taïba Ndiaye.

Axé sur le thème "Jeunesse, innovation et entrepreneuriat : ensemble pour un développement économique durable", le Forum de l'entrepreneuriat et de l'emploi s'inscrit dans le cadre du Projet de développement intégré de cette collectivité territoriale.

La rencontre a offert un espace d'échanges entre les jeunes et les principaux acteurs intervenant dans les domaines de la formation, de l'emploi, du financement et de l'entrepreneuriat.

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L'ambition derrière cette initiative est de faire de la jeunesse le principal moteur du développement économique local.

Mor Kharma, représentant du maire de Taïba Ndiaye, a souligné que l'information, la formation professionnelle et le développement des compétences constituent les clés d'une insertion réussie.

Il a réaffirmé la volonté de la municipalité de soutenir l'enseignement scientifique et la formation professionnelle, tout en encourageant les jeunes à saisir les opportunités offertes par des secteurs porteurs tels que l'agriculture, la pêche, l'artisanat et l'industrie.

Le coordonnateur de l'engagement communautaire à Plan International, Samba Fatim Mbaye, a exhorté les jeunes à croire en leur potentiel et à faire de l'entrepreneuriat un véritable levier d'autonomisation économique.

"L'emploi salarié ne peut pas absorber tous les demandeurs", a-t-il précisé, ajoutant que les jeunes, sur la base leurs compétences, de leurs talents et de leurs idées, peuvent, en entreprenant et en innovant, "devenir les principaux acteurs de leur propre développement".

Il réaffirmé l'engagement de son organisation aux côtés de la jeunesse, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat.

Le secteur privé a, lui aussi, affiché sa volonté d'accompagner davantage la jeunesse.

Le responsable des ressources humaines de Tobène Power, Serigne Ndiaye, a annoncé la restructuration du programme de stages de l'entreprise, pour accueillir désormais 24 stagiaires par an, à raison de deux chaque mois dans ses différents services.

Ousmane Diédhiou a assuré, au nom du Parc éolien de Taïba Ndiaye, que cette industrie demeure ouverte aux jeunes désireux d'acquérir une première expérience professionnelle.

Il les a invités à soigner leur curriculum vitae, à adopter une bonne présentation professionnelle et à faire preuve de discipline, de rigueur et d'engagement.

Le forum a permis aux structures publiques d'accompagnement de présenter leurs offres de services.

L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), par la voix de son représentant Ibrahima Ndiom, a décliné ses trois axes d'intervention que sont l'information sur les opportunités d'emploi, l'adéquation entre les formations et les besoins du marché du travail, ainsi que l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi.

La directrice du centre de formation professionnelle de Tivaouane, Dy Ndiaye Ba, a insisté sur la nécessité pour chaque jeune d'apprendre un métier, de développer ses talents, afin d'acquérir son autonomie financière et de construire son avenir.

Elle a toutefois fait observer que les centres de formation ne peuvent relever à eux seuls ce défi, lançant du coup un appel à un soutien accru de l'État et des partenaires de la formation professionnelle.

Elle a également mis l'accent sur l'importance de l'orientation professionnelle qui permet aux jeunes de bâtir un projet cohérent avant toute recherche d'emploi, de formation ou de financement.

Les jeunes qui ont participé massivement à ce forum, ont salué, en particulier, la présence d'équipes du Pôle emploi entrepreneuriat (PEE), du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) et de la Délégation à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ).

Plusieurs participants ont estimé que cette démarche de proximité leur a permis de mieux comprendre les opportunités existantes et les démarches nécessaires pour concrétiser leurs projets professionnels.

Un cadre permanent pour concrétiser les engagements

Le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane, Amadou Garmi Wade, en présidant la cérémonie de clôture, a appelé les parties prenantes à transformer les engagements pris en résultats tangibles, au profit de la jeunesse.

"Le succès de ce forum ne se mesurera pas à la qualité des échanges, mais à notre capacité collective à transformer les recommandations en réalisations concrètes", a-t-il insisté.

L'autorité administrative a préconisé la création d'un cadre permanent de concertation associant administration, collectivités territoriales, entreprises et organisations de jeunesse, afin d'assurer le suivi des engagements issus du forum.

Il a également plaidé pour un renforcement des partenariats public-privé en faveur des stages et de la première expérience professionnelle, tout en invitant les entreprises implantées dans l'arrondissement à privilégier, à compétences égales, le recrutement de la main-d'oeuvre locale.

M. Wade a enfin insisté sur la nécessité d'orienter davantage les jeunes vers les secteurs créateurs d'emplois, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, l'économie verte, le numérique et les services, tout en vulgarisant davantage les informations sur les formations, les financements et les opportunités d'emploi.

Pour l'inspecteur de la jeunesse Hassan II Diop, à travers ce forum, la commune de Taïba Ndiaye, Tobène Power et Plan International entendent poser les bases d'un écosystème territorial où collectivités, entreprises, partenaires techniques et financiers, conjuguent leurs efforts pour faire de la jeunesse un véritable levier de développement économique durable, de concert avec les structures publiques.

Il a invité la jeunesse à une détermination sans faille.