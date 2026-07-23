Sénégal: HCDS - Faly Seck veut doter le pays d'un indice national du dialogue social

Dakar — Le nouveau président du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), Faly Seck, a annoncé son ambition de doter le Sénégal d'un indice national du dialogue social, un outil destiné à mesurer régulièrement la qualité du climat social et à mieux évaluer son impact sur les performances économiques et sociales du pays.

"Le dispositif envisagé permettrait de produire, chaque trimestre, un indice synthétique de l'état du dialogue social au niveau national, décliné par secteur d'activité et par région, fondé sur des données déclarées directement par les acteurs tripartites et validées par notre institution", a déclaré M. Seck, mercredi, lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Mamadou Lamine Dianté, devenu ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

Le nouveau président du HCDS a rendu hommage à son prédécesseur, saluant son engagement en faveur de la médiation et de la stabilité sociale, avant de réaffirmer sa volonté de poursuivre la modernisation de l'institution.

Selon lui, "la paix sociale a une valeur économique réelle", à travers notamment les grèves évitées, les accords conclus et les conflits désamorcés avant leur escalade.

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Il estime que cette contribution à la performance économique nationale mérite d'être mieux documentée et valorisée auprès des décideurs publics, des partenaires sociaux et des partenaires techniques et financiers.

Pour Faly Seck, la mise en place d'un tel indice permettra également de renforcer les capacités d'anticipation des pouvoirs publics et de disposer d'un véritable outil d'aide à la décision en matière de gouvernance sociale.

Plaçant son mandat sous le signe de la consolidation d'une paix sociale durable, il a indiqué vouloir inscrire son action dans la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans cette perspective, il a annoncé la création d'un espace numérique collaboratif destiné à faciliter le partage d'informations entre les organisations syndicales, les organisations d'employeurs, les ministères sectoriels et les inspections du travail, afin de favoriser une meilleure compréhension des enjeux sociaux et la recherche de solutions concertées.

Faly Seck a également affiché son ambition de renforcer le rayonnement international du HCDS en développant davantage ses capacités d'analyse et de recherche.

S'appuyant sur les conclusions du rapport 2024 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) consacré au dialogue social, il a relevé que les institutions tripartites disposant de données fiables et de capacités de recherche indépendantes exercent une influence plus importante sur les politiques publiques.

Dans cette optique, il a annoncé la publication régulière d'un baromètre du dialogue social sénégalais, avec l'ambition de faire du HCDS "une référence africaine en matière de gouvernance sociale", en cohérence avec la Stratégie nationale de développement 2025-2029 et la Vision Sénégal 2050.

Le nouveau président du HCDS a lancé un appel à l'ensemble des partenaires sociaux afin de poursuivre la dynamique de concertation au service de la stabilité sociale et du développement économique du pays.

Prenant la parole à son tour, le président sortant du HCDS, Mamadou Lamine Dianté, a assuré à son successeur qu'il trouvera au sein de l'institution "un personnel dévoué", ainsi que des membres expérimentés issus des organisations de travailleurs, des employeurs et du gouvernement, qui ont contribué au rayonnement de cette instance tripartite.

Il a toutefois estimé que la réussite durable des missions du HCDS dépendra d'un renforcement conséquent de ses moyens.

"Votre plus grand défi sera d'oeuvrer, avec les mandants tripartites, au renforcement des moyens financiers, humains et logistiques nécessaires au bon fonctionnement de l'institution", a-t-il recommandé.

Mamadou Lamine Dianté a par ailleurs renouvelé sa gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'au Premier ministre et aux membres du gouvernement pour la confiance et le soutien dont il a bénéficié durant son mandat.

Il a également salué l'engagement des membres du Haut Conseil du dialogue social, du secrétariat exécutif et de l'ensemble du personnel, avant d'adresser à Faly Seck ses voeux de "'pleine réussite, de paix et de succès" dans l'exercice de ses nouvelles fonctions à la tête de cette institution nationale chargée de promouvoir le dialogue social.