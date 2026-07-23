Sénégal: Mame Coumba Diop appelle à dynamiser la Galerie nationale d'art pour une meilleure appropriation

Dakar — La ministre de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a appelé la direction de la Galerie nationale d'art à oeuvrer à mieux faire connaitre cet espace culturel et à le dynamiser, pour que les populations s'en approprient davantage.

"La première des choses, il faut bien faire connaitre cette galerie d'art nationale, parce que l'inconvénient est qu'elle est enclavée pour que les Sénégalais puissent se l'approprier. Elle est l'affaire de quelques privilégiés, il faut que l'ensemble des Sénégalais puisse s'approprier cette galerie", a dit la ministre au terme d'une visite de prise de contact à la Galerie nationale d'art, mercredi.

La ministre de la Culture estime que la Galerie nationale d'art a "un rôle important" à jouer dans le cadre de la promotion des arts visuels, doit être dynamique.

Elle a suggéré, dans cet esprit, l'élaboration d'un programme pour les vacances et a demandé à la Galerie nationale d'art d'aller vers les associations sportives et culturelles, les mairies, pour faire connaitre les artistes, organiser des projections, des forums, des thé-débats et des ateliers pour une meilleure implication des populations.

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Accompagnée de son directeur de cabinet El Hadji Tanor Nging et de quelques conseillers techniques, Mame Coumba Diop dit être venue s'acquérir des problèmes des entités relevant de son département, pour mieux s'imprégner de leurs difficultés et voir comment les accompagner.

Sur le Salon national des arts visuels, un évènement biennal sur lequel les échanges avec la ministre ont porté, elle estime que cette manifestation doit être élargie à d'autres lieux pour faciliter son accès et surtout, dans la sélection, veiller à une prise en compte de l'équité territoriale.

Elle dit avoir pris bonne note des doléances du personnel sur les lenteurs des salaires et les moyens réclamés, en plus de la demande portant sur la nomination d'un directeur artistique pour la galerie ainsi que sur la présence du président de la République à l'ouverture du Salon national des arts visuels.

Le "gros problème" de la Galerie nationale d'art concerne l'étanchéité du bâtiment, un défaut qui rend impraticable la salle d'exposition pendant l'hivernage, selon sa directrice, Anne Marie Faye.

"Le principal problème ici, c'est l'étanchéité, la salle d'exposition est impraticable durant l'hivernage, on est forclos durant cette période", a-t-elle dit, ajoutant que si même la Galerie nationale d'art nourrit l'ambition de décentraliser ses activités, d'organiser des résidences artistiques, elle se trouve confronter à des moyens limités.

"Le talent des artistes est là, mais c'est l'accompagnement qui fait défaut", souligne Mme Faye.

Pour pallier à cela, elle dit avoir entrepris, depuis son arrivée à la Galerie nationale d'art, l'organisation de sessions de renforcement de capacités et de conférences au profit des artistes.

L'implication de la galerie dans l'organisation de la prochaine Biennale des arts africains contemporains de Dakar, du 9 novembre au 9 décembre 2026, et des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (31 octobre-13 novembre), a été évoquée lors de cette rencontre.

La visite de Mame Coumba Diop s'est poursuivie à la Direction du livre et de la promotion de la lecture et à la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, deux structures logées dans le même bâtiment sur l'avenue Albert Sarraut.