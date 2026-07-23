Sénégal: L'APS lance un dispositif exceptionnel pour un couverture intégral du Grand Magal de Touba

23 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

À quelques jours du Grand Magal de Touba, l'Agence de Presse Sénégalaise (APS) lance un dispositif spécial de couverture pour faire vivre aux Sénégalais et à la diaspora l'un des plus grands rassemblements religieux au Sénégal .

Grâce à une mobilisation exceptionnelle de ses équipes déployées dans la cité religieuse, l'APS assurera une information continue, à travers des reportages, des directs, des interviews et des contenus multimédias, afin de relater les préparatifs, les temps forts et les enseignements de cet événement majeur de la communauté mouride.

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