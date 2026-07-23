Sénégal: Décès du professeur Maguèye Kassé - Le ministère de la Culture rend hommage à 'un infatigable défenseur de la création'

Dakar — Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a rendu hommage au professeur Maguèye Kassé, décédé mercredi à Dakar, à l'âge de 77 ans, saluant la mémoire d"'un infatigable défenseur de la création, de la pensée et du patrimoine culturel africain".

Selon un communiqué du département de la Culture, avec le décès de Maguèye Kassé, "le Sénégal perd un intellectuel de haute stature, un homme de culture engagé".

"Par sa riche trajectoire, la profondeur de sa pensée et la constance de son engagement, le professeur Maguèye Kassé aura apporté une contribution remarquable au rayonnement de la culture sénégalaise, tant au niveau national qu'international", lit-on dans le texte transmis à l'APS.

Le défunt, "homme de savoir, de conviction et de transmission, s'est investi avec la même exigence dans plusieurs champs de la création et de la réflexion culturelle, notamment dans les arts visuels, le cinéma, la musique, principalement le jazz, et la littérature", ajoute le communiqué.

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Le professeur Kassé, éminent intellectuel et universitaire de renom, était de son vivant "profondément engagé au service du Sénégal et de l'Afrique".

Le texte fait savoir que son engagement dans les arts visuels s'est notamment illustré à travers ses responsabilités de commissaire général de la 8e édition de la Biennale de l'art africain contemporain (DAK'ART 2008), et auprès d'autres artistes plasticiens "à l'image de son cher ami et frère, feu Abdoulaye Diallo surnommé 'Le berger de Ngor"'.

Dans le cinéma, note le communiqué, il a également contribué à la dynamique de relance des Rencontres internationales cinématographiques de Dakar (RECIDAK), en présidant le comité d'organisation de cette manifestation en 2018.

"Par ses travaux, ses écrits et ses prises de position, il n'a cessé de défendre la culture comme espace d'émancipation, de souveraineté, de mémoire et d'ouverture au monde", écrit le ministère de la Culture.

Il ajoute que l'héritage intellectuel et culturel du professeur Kassé va demeurer une "source d'inspiration" pour les générations présentes et futures.

"Nous saluons avec respect et reconnaissance la mémoire d'un intellectuel hors pair, d'un passeur de savoirs et d'un grand serviteur de la culture. Que son oeuvre, sa pensée et son engagement continuent d'éclairer les générations futures", peut-on encore lire dans ce communiqué.

Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme conclut en présentant, au nom de l'ensemble de la communauté culturelle, ses condoléances "les plus attristées à sa famille, à ses proches, à la communauté universitaire et intellectuelle ainsi qu'à l'ensemble des acteurs de la culture du Sénégal et d'ailleurs".

Germaniste et germanophile de renom, critique d'art et de cinéma, Maguèye Kassé a consacré une grande partie de sa carrière à la promotion des arts africains, au dialogue interculturel et à la valorisation du patrimoine culturel du continent.

Né le 15 mars 1949 à Kaolack (centre), le professeur Kassé avait, notamment, assuré la fonction de commissariat général de l'édition 2008 de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art), contribuant ainsi au rayonnement international de cette manifestation majeure des arts visuels en Afrique.

En novembre 2018, il a présidé le comité d'organisation des Rencontres internationales cinématographiques de Dakar (RECIDAK).

Il a occupé aussi le titre de président de l'Association Sembene Ousmane, où il s'est également distingué par ses travaux consacrés à l'oeuvre du père du cinéma africain, ainsi que par son engagement constant en faveur du développement de la création artistique et de la réflexion intellectuelle.

Il était membre de l'Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS), dans la section Arts, Lettres et Cultures.

Maguèye Kassé était aussi directeur de l'UFR Langues et Affaires, directeur de la Cellule interne d'assurance qualité de l'Université privée Dakar-Bourguiba (UDB).

Sa disparition est une lourde perte pour le monde universitaire, celui de la culture sénégalaise et des milieux artistiques africains, où il laisse le souvenir d'un intellectuel engagé, d'un pédagogue respecté et d'un défenseur infatigable des arts et de la diversité culturelle.