Congo-Brazzaville: Mission catholique - La paroisse Saint-Jean-Marie Vianney d'Ewo célèbre ses 70 ans d'évangélisation

Créée en 1956, la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney d'Ewo a célébré, le 19 juillet, ses 70 ans d'évangélisation. Le jubilé fêté en grande pompe sous l'égide de Mgr Gélase Armel Kema, archevêque métropolitain du diocèse d'Owando, a connu la participation des cadres et responsables politico-administratifs de la Cuvette-Ouest et d'une foule de fidèles en liesse.

Une grande messe jubilaire d'action de grâce a été dite, dans une ferveur chrétienne exceptionnelle et une ambiance bon enfant, sous le parrainage du Garde des sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, fils de la localité.

La cérémonie a été marquée par des prières intenses, couplées à une grande campagne d'évangélisation qui a réuni des centaines de fidèles. Le jubilé a permis l'ordination sacerdotale de quatre abbés et la consécration de quatre diacres, appelés à renforcer l'action de l'église et poursuivre la mission d'évangélisation et de formation spirituelle à travers la ville.

Président du comité d'organisation de ces festivités, Aimé Ange Wilfrid Bininga a salué l'oeuvre d'évangélisation et de la foi menée par la paroisse d'Ewo depuis 70 ans.

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« Merci à son excellence monsieur le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui par sa bonté agissante, a offert à la population d'Ewo cette somptueuse chapelle qui sera inaugurée dans les tout prochains jours. Merci à l'Eglise catholique, notre mère, pour les écoles, la bibliothèque où nos enfants ont appris à lire, pour les dispensaires qui ont soigné nos parents malades. Grand merci aussi pour ce partenariat permanent entre la foi et la République. Je suis débordé de bonheur de voir cette église prospérée », a-t-il indiqué.

Soixante-dix ans après sa création, la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney d'Ewo confirme, à travers cette célébration, son rôle de pilier de la foi catholique dans le diocèse d'Owando et renouvelle son engagement au service de l'Église et du bien-être social.