Congo-Brazzaville: Réforme de l'État - Cadres et agents à l'école de la performance

Un séminaire interne d'orientation réunit à Brazzaville les cadres de l'administration centrale autour des grands axes de la réforme de l'État. Ouverte le 23 juillet par le ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, Luc Joseph Okio, la rencontre vise à renforcer leur appropriation des principaux référentiels stratégiques de l'État afin d'accélérer la mise en oeuvre des réformes engagées en faveur d'une administration plus performante, moderne et orientée vers les résultats.

Pendant deux jours, les participants au séminaire suivront plusieurs communications consacrées aux missions du ministère, au bilan du précédent quinquennat, au Plan stratégique de la réforme de l'État 2025-2029, au programme d'action du gouvernement 2026-2031 lié au projet de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso, aux relations entre le gouvernement et le Parlement, ainsi qu'aux thématiques liées à la culture de la performance et à la conduite du changement. Ils sont appelés à s'approprier ces principaux instruments de la gouvernance publique.

Placé sur le thème « Du bilan à l'action : consolider les acquis et accélérer la marche vers le développement », ce séminaire interne d'orientation offre, selon le ministre Luc Joseph Okio, l'occasion d'évaluer les réalisations du précédent quinquennat, d'en tirer les enseignements et de définir les priorités qui guideront l'action du ministère au cours des cinq prochaines années. Selon le ministre, l'accélération de la marche vers le développement constitue désormais le fil conducteur de l'action gouvernementale et doit orienter l'ensemble des réformes engagées.

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Luc Joseph Okio a précisé que son département assume désormais deux missions complémentaires : conduire la réforme de l'État et renforcer les relations entre le gouvernement et le Parlement. La première vise à moderniser l'administration publique afin de la rendre plus efficace, plus transparente et davantage tournée vers la satisfaction des besoins des citoyens. La seconde entend améliorer le dialogue institutionnel entre l'exécutif et le Parlement, indispensable à la bonne conduite des politiques publiques.

Le ministre a souligné que plusieurs avancées ont été enregistrées au cours du précédent mandat, à travers l'adoption de la loi n°04-2024 du 24 avril 2024 portant orientation de la réforme de l'État, l'élaboration du Plan stratégique de la réforme de l'État 2025-2029, la réalisation du diagnostic national des capacités en suivi-évaluation, ainsi que la mise en place du Répertoire interministériel des métiers, emplois et compétences.

À ces acquis s'ajoutent le renforcement des capacités des agents publics, la promotion d'une culture de la performance et l'organisation de la première édition des Journées congolaises de l'évaluation, qui ont permis de consolider les pratiques de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Pour le ministre, ces réalisations constituent une base solide, mais ne sauraient représenter une finalité.

Le nouveau quinquennat devra être consacré à l'opérationnalisation effective du Plan stratégique de la réforme de l'État, à la poursuite du développement du Répertoire interministériel des métiers, au renforcement des mécanismes de suivi-évaluation ainsi qu'à l'accélération de la digitalisation de l'administration publique.