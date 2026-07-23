Congo-Brazzaville: Baccalauréat général session de juin 2026 - 49 679 candidats déclarés admis

23 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Les chiffres publiés dans la soirée du 22 juillet par le jury du baccalauréat général renseignent que sur 99 821 candidats présentés, 49 679 ont été déclarés admis. Abel Yohan Ewani du lycée d'excellence d'Oyo, dans le département de la Cuvette, est le meilleur élève de cet examen d'Etat avec une moyenne de 16,93. S'agissant du classement général par département, le Congo-Oubangui arrive en tête avec 75,86% de taux de réussite.

Classement par département

  • Congo-Oubangui 75,86%
  • Lékoumou 72,79%
  • Likouala 72, 10%
  • Cuvette 65,82%
  • Cuvette Ouest 62,91%
  • Sangha 62,81%
  • Pltaeau 62,37%
  • Pool 60,97%
  • Niari 55,71%
  • Luanda-Cabinda 53,97%
  • Nkeni-Alima 53,57%
  • Bouenza 53,54%
  • Brazzaville 50,07%
  • Pointe-Noire 44,79%
  • Kouilou 43,58%
  • Djoué-Lefini 15,39%

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