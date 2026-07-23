Sénégal: Grand Magal de Touba - Le préfet de Mbacké mise sur des routes réhabilitées pour réduire les accidents

À moins de deux semaines du Grand Magal de Touba, les autorités administratives accélèrent les préparatifs. En tournée d'inspection sur les principaux axes routiers de la ville sainte, mercredi 22 juillet 2026, le préfet de Mbacké, Khadim Hann, a assuré que les travaux de réhabilitation engagés par l'État seront achevés avant l'événement, tout en appelant les populations à libérer les emprises de la voie publique pour faciliter la circulation des pèlerins.

Accompagné des services de l'Ageroute et de l'ensemble des acteurs concernés, le préfet de Mbacké a visité plusieurs routes principales ainsi que des axes secondaires fortement dégradés. D'emblée, il a rappelé que les services de l'État, notamment l'Ageroute, sont à pied d'oeuvre à Touba et à Mbacké pour réhabiliter des infrastructures routières. Selon lui, ces interventions ont déjà permis la réhabilitation de la RN3, à hauteur de la mosquée Serigne Cheikh Saliou à Mbacké, ainsi que des axes menant vers l'héliport, le rond-point Touba-Mbacké et Dianatoul Mahwa, tous situés dans la ville de Touba.

Par ailleurs, il a annoncé que l'Ageroute s'est engagée à réhabiliter la RN3 au niveau de la station 28, un axe jugé stratégique par le chef de l'exécutif départemental. « C'est un axe principal, un axe stratégique, où doivent passer beaucoup de pèlerins », a-t-il insisté. Au-delà de ces routes principales, Khadim Hann a indiqué que plusieurs axes secondaires seront également réhabilités.

À cet effet, il a salué les efforts de l'Ageroute ainsi que ceux des autres acteurs, notamment la mairie de Touba Mosquée et l'association Touba Ça Kanam, pour leur contribution à l'entretien du réseau routier. « Ces acteurs ont beaucoup contribué au volet de l'entretien routier afin de permettre aux pèlerins de rejoindre rapidement la ville sainte de Touba », a-t-il déclaré.

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Le préfet de Mbacké a insisté également sur l'importance de l'exécution rapide de ces travaux. Car, selon lui, une partie des accidents de la circulation enregistrés durant le Grand Magal est liée au mauvais état des routes. « L'année dernière, il y a eu beaucoup d'accidents routiers dus, en partie, à la dégradation de certains axes », a-t-il regretté, rappelant que c'est précisément pour cette raison qu'il tient à ce que ces routes soient réhabilitées avant le Grand Magal de Touba.

Au cours de cette tournée, le préfet a aussi constaté que les abords de plusieurs routes sont occupés de manière anarchique. Une situation qu'il a déplorée, invitant les populations à libérer les emprises de la voie publique afin de favoriser une circulation plus fluide des pèlerins durant le Grand Magal.