Sénégal: Handicap et changement climatique - Les ONG appelées à intégrer les besoins des jeunes personnes handicapées

Dakar a accueilli, depuis mercredi, un atelier national d'échanges et de renforcement des capacités consacré à l'inclusion des personnes handicapées dans les stratégies et programmes des ONG intervenant sur les questions liées au changement climatique. L'initiative est portée par la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH) avec l'appui de Sightsavers, une ONG qui accompagne les politiques de développement de l'État.

L'atelier a réuni une trentaine de participants venus des régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Saint-Louis, Fatick, Louga et Ziguinchor. Des représentants des ministères de l'Intérieur et de la Santé, ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales engagées dans l'action climatique, notamment Green Sénégal, le CONGAD, Vacances Vertes et Natural Justice, ont également pris part aux travaux.

L'objectif de cette rencontre est de promouvoir un partenariat durable entre les ONG et le Comité des jeunes personnes handicapées afin d'intégrer davantage leurs préoccupations dans les documents d'orientation stratégique et environnementale.

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« Beaucoup de partenaires au développement exercent une mission de service public importante pour renforcer les politiques publiques de développement de l'État. Mais force est de constater que la présence des jeunes personnes handicapées dans les programmes et projets des ONG reste très faible. Cette insuffisance prive ces jeunes d'un important potentiel de participation, de positionnement et d'influence dans la mise en oeuvre des politiques publiques », a souligné Awa Tounkara, cheffe du programme Inclusion sociale à Sightsavers.

Selon elle, face aux effets grandissants du changement climatique, les organisations de développement doivent collaborer davantage avec les personnes handicapées afin d'intégrer leurs besoins dans les politiques environnementales.

Des engagements concrets des ONG

Dans cette dynamique, Ibrahima Fall, responsable de programmes à Green Sénégal, a assuré que les besoins des personnes handicapées sont déjà pris en compte par son organisation. « Au cours du dernier semestre, Green Sénégal a financé deux projets portés par des associations de personnes handicapées, l'une basée à Thiès et l'autre à Tivaouane. Nous voulons faire partie de ceux qui considèrent que le handicap est un critère de qualité », a-t-il déclaré.

D'autres organisations de la société civile, à l'image du CONGAD, d'Action pour la justice sociale et du projet Vacances Vertes, ont également exprimé leur volonté de renforcer leur collaboration avec les jeunes personnes handicapées afin de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie.

En marge de l'atelier, Sightsavers, fidèle à sa mission d'accompagnement de la FSAPH et des efforts du Gouvernement, a signé une convention de partenariat avec la Fédération. Cet accord prévoit le financement de trois microprojets verts pour un montant global de 3 millions de francs CFA.