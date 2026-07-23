Sénégal: Protection sociale - Le pays et la Belgique consolident leur partenariat

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a reçu en audience, ce jeudi 23 juillet 2026, Son Excellence Hélène de Bock, ambassadrice de Belgique au Sénégal, accompagnée de M. Abou El Mahassine Fassi-Fihri, directeur pays de l'Agence belge de Coopération internationale (Enabel).

Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les acquis de la coopération entre le Sénégal et la Belgique dans les domaines relevant du département ministériel. Les discussions ont notamment porté sur les projets en cours, les perspectives de renforcement du partenariat ainsi que les préparatifs de la prochaine Conférence internationale sur la protection sociale en santé.

Au cours des échanges, les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de plusieurs priorités stratégiques, parmi lesquelles la protection sociale, l'autonomisation économique des femmes, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'inclusion sociale.

L'ambassadrice de Belgique a profité de cette audience pour adresser ses félicitations à la ministre à la suite de sa nomination. Elle a également renouvelé l'engagement de la Belgique, à travers Enabel, à accompagner le Sénégal dans la mise en oeuvre de ses politiques publiques au profit des populations.