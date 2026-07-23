Sénégal: Basket - Cheikh Sarr dévoile une liste de 22 Lionnes, avec le grand retour de Cierra Dillard

La Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) a dévoilé, ce mercredi, une liste de 22 joueuses retenues pour préparer le tournoi de pré-qualification FIBA aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Les Lionnes prendront part à cette compétition du 17 au 23 août 2026 à Guadalajara, au Mexique, avec en point d'orgue le retour très attendu de Cierra Dillard.

Le sélectionneur national, Dr Cheikh Sarr, a convoqué un groupe mêlant cadres expérimentées et jeunes talents évoluant aussi bien au Sénégal qu'en Europe, aux États-Unis, en Égypte, au Rwanda ou encore en Arabie saoudite. La préparation débutera le lundi 27 juillet au stadium Marius Ndiaye. L'une des principales informations de cette liste est le retour de la meneuse Cierra Dillard.

Absente de la sélection depuis l'AfroBasket féminin 2025 et indisponible lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la joueuse de 30 ans retrouve les Lionnes après plusieurs mois d'absence. Son expérience, son leadership et sa capacité à organiser le jeu constituent un renfort de taille pour une équipe qui vise une qualification olympique. Parmi les joueuses convoquées figurent également Sabou Guèye, Victorine Thiaw, Yacine Diop, Ndioma Kane, Fatou Pouye, Khadija Faye, Mathilde Diop, Aïcha Ndour ou encore Madjiguène Sène, qui formeront l'ossature de cette sélection.

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Le tournoi de Guadalajara représente la première étape du parcours qualificatif vers les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Les Lionnes tenteront d'y décrocher leur billet pour la phase suivante et de poursuivre leur ambition de retrouver le tournoi olympique, elles qui comptent parmi les nations les plus prestigieuses du basketball africain.