Afrique: Commerce intra-africain - Une transaction de 3,1 milliards FCFA facilitée par le numérique

Une opération commerciale transfrontalière d'un montant de 5,3 millions de dollars américains (environ 3,1 milliards de FCFA) a été conclue dans le secteur de l'énergie grâce à l'utilisation d'Africa Trade Gateway (ATG), l'écosystème numérique de facilitation des échanges développé par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank).

L'annonce a été faite le 23 juillet 2026 à Harare, au Zimbabwe.

L'opération a porté sur l'approvisionnement en gazole de l'entreprise zimbabwéenne Witeva Trading, auprès d'un négociant international basé en Suisse. Elle a mobilisé plusieurs acteurs, notamment Innbucks Microbank Ltd., en qualité de banque émettrice locale, tandis qu'Afreximbank est intervenue dans la confirmation de la transaction dans le cadre d'un dispositif de financement du commerce.

Selon les informations communiquées, la plateforme numérique a servi d'interface entre les différents intervenants de la chaîne commerciale, en facilitant la mise en relation entre l'acheteur, le fournisseur et les institutions financières impliquées dans l'opération.

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Cette transaction revêt un caractère particulier à double titre. Il s'agit de la première opération réalisée par Innbucks Microbank via Africa Trade Gateway et de la première transaction enregistrée par la plateforme dans le secteur de l'énergie en Afrique australe.

Pour les responsables d'Afreximbank, cette opération illustre le rôle croissant des plateformes numériques dans la facilitation des échanges commerciaux sur le continent. Celles-ci permettent aux entreprises d'identifier des partenaires commerciaux, d'accéder à des solutions de financement et de sécuriser les opérations transfrontalières dans un environnement numérique intégré.

Le directeur régional des opérations d'Afreximbank pour l'Afrique australe, Peter Olowononi, estime que ce type d'écosystème favorise une meilleure interaction entre les entreprises et les institutions financières, tout en contribuant à améliorer l'accès au financement du commerce.

De son côté, le directeur des activités numériques d'Afreximbank, Emeka Onyia, considère qu'au-delà de son rôle technologique, Africa Trade Gateway vise à connecter les différents acteurs du commerce africain afin de faciliter la concrétisation des opportunités d'affaires. Selon lui, chaque nouvelle transaction contribue à élargir le réseau de partenaires, à renforcer la confiance entre les intervenants et à créer de nouvelles perspectives pour les échanges commerciaux sur le continent.

Cette opération intervient dans un contexte où plusieurs institutions financières africaines misent sur les outils numériques pour lever les obstacles au commerce intra-africain, notamment en matière d'accès à l'information, de financement et de mise en relation entre opérateurs économiques.