Afrique de l'Ouest: Rapport annuel 2025 de la BCEAO - Jean-Claude Brou salue la résilience économique de l'Umoa

Devant un parterre d'autorités politiques, d'acteurs financiers et d'hommes de médias venus de tous les pays de l'Union monétaire oues-africaine, le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou, a présenté, le 22 juillet, au siège de l'institution d'émission, à Dakar, le rapport annuel 2025 de la Banque.

Contenant plus d'une centaine de pages et disponible sur le site de la Bceao, ce document de référence met en lumière les performances macroéconomiques de la région, le doublement historique du capital minimum des banques et l'accélération de l'inclusion financière grâce au numérique.

Jean-Claude Brou s'est félicité de la résilience de la Banque et de l'Umoa marquée par « une croissance robuste » et une « inflation ramenée à zéro », tout en dévoilant les priorités stratégiques à savoir la maitrise de l'inflation, l'accélération du numérique et la consolidation du système financier. Dans sa présentation, il a mis en avant trois priorités stratégiques : la politique monétaire, la stabilité financière et financement des économies et l'inclusion et innovation financière.

Une économie résiliente et une inflation qui recule

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Rappelant les objectifs principaux des décisions de la Bceao se résumant à la stabilité financière et la croissance économique globale de l'Union, Jean-Claude Brou a détaillé les enseignements du rapport. Le premier enseignement majeur est la solidité macroéconomique de la région face à un environnement international instable.

« Dans ce contexte exigeant, l'Union a fait preuve d'une remarquable résilience, portée par la consolidation de ses principaux équilibres macroéconomiques. Pour sa part, la Bceao est demeurée pleinement mobilisée autour de ses missions fondamentales à savoir préserver la stabilité monétaire et financière », s'est-il félicité.

Ainsi, a-t-il poursuivi, « l'inflation en moyenne annuelle est ressortie à un niveau nul en 2025 contre 3,5% en 2024. Et le dynamisme de la croissance économique s'est maintenu à 6,7% contre 6,2% en 2024 ».

Dans le même temps, a-t-il souligné, « la situation des échanges extérieurs de l'Union s'est améliorée portée par la hausse des prix des matières premières, l'accroissement des ventes d'hydrocarbure te la mobilisation des financements extérieurs par les Etats membres. Ces résultats positifs témoignent de l'efficacité des politiques économiques mises en oeuvre au niveau national et au niveau communautaire ».

Jean-Claude Brou a évoqué un assouplissement monétaire de la Bceao abaissant son principal taux directeur à 3,25 % à compter de février 2025, ce qui explique le recul de l'inflation.

Cet arbitrage visait à desserrer les conditions de financement et stimuler l'investissement privé. Les crédits bancaires injectés dans le secteur privé ont progressé de 6 %, portant l'encours global à près de 39 000 milliards de FCfa à la fin de l'année 2025.

Réformes prudentielles et capital minimum doublé

La deuxième priorité de la Bceao a été de renforcer la stabilité financière. Le gouverneur a insisté sur la mise en oeuvre de réformes réglementaires strictes : relèvement du capital social minimum des banques de l'Union passant de 10 à 20 milliards de FCfa afin d'accroître la résilience des banques face aux chocs et augmenter leur capacité de financement ; consolidation du cadre règlementaire en faveur des banques et des microfinances et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc/ft).

Inclusion financière en croissance

L'autre grand volet du rapport 2025 concerne la modernisation technologique, un axe clé pour inclure les populations historiquement en marge des circuits bancaires. C'est la troisième priorité de la Bceao. Objectif : 90 % d'inclusion financière contre les 76% actuels.

A en croire son gouverneur, la Bceao a déployé sa Stratégie régionale d'inclusion financière 2025-2030, ciblant prioritairement les femmes, les jeunes et les Pme. Mais, l'année 2025 a été surtout marquée par le lancement opérationnel du Système de Paiement instantané interopérable (Pi-Spi).

Cette infrastructure permet des transferts de fonds en temps réel, à moindres coûts, entre toutes les banques, institutions de microfinance et opérateurs de mobile money de la sous-région.

Jean-Claude Brou a dit fonder beaucoup d'espoir dans cette initiative à laquelle tous les établissements de monnaie économique devront adhérer d'ici le 30 septembre. Il s'est aussi félicité de la création d'un laboratoire d'innovation mise en place au sein de la Banque centrale pour expérimenter les technologies financières naissantes et encadrer l'écosystème numérique de l'Union.

Notons que c'était une première pour la Bceao de présenter son rapport devant la presse. Habituellement, le rapport est diffusé uniquement sur son site. Un changement de cap qui, selon Jean-Claude Brou, épouse clairement la nouvelle vision de la banque axées sur la transparence et la redevabilité.