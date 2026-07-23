Cote d'Ivoire: Université Polytechnique de Man - 287 diplômés et des performances académiques en hausse

L'Université Polytechnique de Man (UPM) a présenté, le jeudi 23 juillet 2026 à son antenne de Cocody Angré 7e Tranche, le bilan de l'année académique 2025-2026. Face à la presse, le président de l'institution, le Pr Coulibaly Lacina, a mis en avant les résultats enregistrés en matière de formation, de réussite académique et d'insertion professionnelle, tout en évoquant les projets d'extension engagés sur le campus de Man.

Au cours de l'année universitaire écoulée, l'établissement a accueilli 1 390 étudiants et délivré 287 diplômes, répartis entre 187 licences, 67 masters et 36 diplômes d'ingénieur d'État.

Les résultats académiques affichent des taux de réussite élevés.

En Master 2, le taux de succès atteint 98,75 %, tandis que les trois filières du cycle ingénieur ont enregistré 100 % de réussite.

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En classes préparatoires, 89,79 % des étudiants ont été admis, avec plusieurs intégrations à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), à l'Université de San Pedro ainsi que dans des écoles d'ingénieurs en France.

Des formations orientées vers les secteurs stratégiques

Selon le président de l'UPM, ces performances s'expliquent notamment par un encadrement pédagogique rapproché. L'université affiche un ratio d'un enseignant pour sept étudiants, un niveau inférieur à la recommandation de l'UNESCO fixée à un enseignant pour vingt-cinq étudiants.

L'établissement fait également appel à des professionnels issus du monde de l'entreprise pour assurer une part importante des enseignements dans les filières techniques.

L'UPM concentre son offre de formation sur des secteurs jugés stratégiques pour le développement économique, notamment les mines, l'énergie, les matériaux, la métallurgie, la géologie et l'agronomie.

Le Pr Coulibaly Lacina a indiqué que les diplômés de ces filières enregistrent des niveaux d'insertion professionnelle élevés. Les promotions 2024-2025 affichent ainsi un taux d'insertion supérieur à 94 % dans le domaine de l'énergie et à 81 % dans celui des mines.

Depuis son ouverture, l'université affirme avoir formé 2 018 diplômés.

Des infrastructures en cours d'extension

Au-delà du bilan académique, le président de l'université a annoncé la poursuite de l'extension du campus de Man.

Huit nouveaux bâtiments sont actuellement en construction dans le cadre d'un programme soutenu par l'État.

Les travaux comprennent notamment la réalisation de salles de travaux pratiques et dirigés, de 180 bureaux, d'un amphithéâtre de 540 places ainsi que d'un laboratoire dédié au traitement des minerais.

Le responsable de l'établissement a salué l'appui des autorités ivoiriennes dans la mise en oeuvre de ce projet, estimant qu'il contribuera à renforcer les capacités d'accueil et de formation de l'université.

Profitant de cette présentation, le président de l'UPM a également invité les entreprises opérant dans les secteurs des mines, de l'énergie, du bâtiment, de la métallurgie ou de la géologie à s'intéresser aux profils issus de l'établissement, dont les formations sont conçues pour répondre aux besoins du marché de l'emploi.