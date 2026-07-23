Cote d'Ivoire: Développement de l'Ouest ivoirien - L'IDA mobilise 57,2 milliards Fcfa pour renforcer les services de base et l'économie locale

La Côte d'Ivoire bénéficie d'un important appui financier de l'Association internationale de développement (Ida) pour accélérer le développement communautaire et local dans l'Ouest du pays. Un financement de 87,3 millions d'euros, soit plus de 57,2 milliards de Fcfa, a été officiellement annoncé le 22 juillet 2026, en Conseil des ministres tenu à Abidjan, afin de soutenir l'amélioration des infrastructures de base et la création d'opportunités économiques dans cette région stratégique.

Un financement majeur pour les communautés de l'Ouest

Le Conseil des ministres a donc approuvé l'accord de prêt conclu le 5 juin 2026 entre la Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développement, branche de la Banque mondiale dédiée aux pays à faible revenu. L'information a été rendue publique par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, qui a souligné l'importance de ce projet pour le développement des populations de l'Ouest ivoirien.

Des infrastructures sociales au coeur du projet

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Selon le porte-parole du gouvernement, le programme prévoit la construction, la réhabilitation, la modernisation et l'équipement d'infrastructures communautaires de proximité. Les investissements concerneront notamment les établissements scolaires, les centres d'alphabétisation ainsi que les centres de santé identifiés par les populations bénéficiaires.

Cette approche participative vise à répondre aux besoins réels des communautés locales tout en améliorant l'accès aux services essentiels dans les zones concernées. « Ce projet prévoit notamment la construction, la réhabilitation, la modernisation et l'équipement d'infrastructures communautaires à petite échelle », a indiqué Amadou Coulibaly.

Un levier pour l'emploi et l'autonomisation

Au-delà des infrastructures sociales, le projet entend stimuler l'activité économique locale. Plusieurs actions sont prévues, notamment l'appui en intrants agricoles, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et le renforcement des réseaux de connectivité entre les bassins de production et les centres économiques.

Le programme intègre également le financement d'activités génératrices de revenus, avec un accent particulier sur l'insertion économique et l'autonomisation des jeunes et des femmes, considérés comme des acteurs clés du développement local.

Réduire les disparités régionales

À travers ce financement, les autorités ivoiriennes ambitionnent de réduire les inégalités territoriales et d'accélérer le développement des zones rurales de l'Ouest. Cette région, qui dispose d'un fort potentiel agricole et économique, devrait ainsi bénéficier de meilleures infrastructures et d'un environnement plus favorable à l'investissement et à la création d'emplois.

Avec plus de 57 milliards de Fcfa mobilisés, ce projet apparaît comme l'un des leviers majeurs de la politique gouvernementale en faveur d'un développement inclusif et durable des collectivités locales ivoiriennes.