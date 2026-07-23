Cote d'Ivoire: Santé publique - L'INSP accueille l'Assemblée générale annuelle du REFESP

L'Institut national de santé publique (Insp) a accueilli, le mardi 21 juillet 2026, l'Assemblée générale annuelle du Réseau des établissements francophones en santé publique (Refesp).

À l'initiative du professeur William Yavo, directeur général de l'Insp, cette rencontre a réuni les dirigeants et représentants des écoles et instituts de santé publique membres du réseau. Les échanges ont porté notamment sur les orientations stratégiques, le bilan des activités menées ainsi que les perspectives de coopération entre les institutions membres.

Le Refesp oeuvre principalement au renforcement des capacités en santé publique à travers des formations, des activités d'expertise et des programmes de recherche. L'une de ses priorités demeure la problématique des ressources humaines en santé, considérée comme un enjeu majeur pour les systèmes de santé des pays francophones.

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Selon la professeure Isabelle Richard, directrice du Refesp, cette Assemblée générale a permis de valider les rapports moral et financier, de présenter aux membres les réalisations du réseau et d'engager une réflexion sur de nouveaux projets. Elle s'est également félicitée de l'évolution du réseau, qui est passé, en cinq ans, de cinq ou six institutions membres à un regroupement de 19 établissements issus de plusieurs pays francophones.

« Aujourd'hui, nous organisons des activités régulières chaque mois et nous avons l'ambition de faire du Refesp le grand espace de rencontre de la santé publique francophone », a-t-elle indiqué.

Pour le directeur général de l'Insp, adhérer à un tel réseau constitue une véritable opportunité. Cette adhésion permet à l'institution ivoirienne de renforcer ses liens avec des établissements de référence, de tirer profit de leurs expériences et de partager son propre savoir-faire afin de développer des collaborations durables en faveur de la santé des populations.

« Depuis notre récente adhésion au réseau, nous avons déjà bénéficié de l'expertise de ses membres, notamment dans l'élaboration de nos orientations stratégiques relatives à l'approche One Health, qui représente aujourd'hui un enjeu majeur », a-t-il souligné.

Il a ajouté que cette appartenance contribue à accroître la visibilité de l'Insp sur la scène francophone et internationale, tout en mettant en lumière les performances du système de santé ivoirien, sous l'impulsion du ministère en charge de la Santé et de la vision du Président de la République, Alassane Ouattara.

Pour rappel, le Refesp est un réseau regroupant des écoles et instituts de santé publique issus de 19 pays francophones. Sa mission est de favoriser le partage des connaissances, de développer des formations et des projets de recherche communs, au bénéfice des étudiants, des professionnels de santé et des populations.