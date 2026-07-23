Afrique: Promotion du « Made in Côte d'Ivoire » - Une entreprise ouvre un deuxième point de vente en France

Le « Made in Côte d'Ivoire » poursuit sa conquête du marché français. Le 17 juillet 2026, l'enseigne Teriya a inauguré un deuxième point de vente à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Cette nouvelle implantation marque une étape importante dans la stratégie de déploiement des produits ivoiriens en France et illustre la volonté de renforcer leur visibilité sur l'un des marchés les plus compétitifs d'Europe.

Au-delà d'une simple ouverture commerciale, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de structuration d'un réseau de distribution dédié à la promotion des produits ivoiriens. Longtemps destinés à la diaspora, ces produits ambitionnent désormais de séduire un public plus large grâce à une stratégie associant entrepreneuriat, accompagnement institutionnel et valorisation des marques nationales.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du maire de Meudon, Denis Larghero, d'élus locaux ainsi que d'une délégation de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France conduite par Dr Drissa Koné, chef du service commercial, représentant l'ambassadeur Maurice Kouakou Bandaman. Leur participation témoigne de l'intérêt accordé au renforcement des échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et la France.

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À l'origine de ce projet figurent les entrepreneurs ivoiriens Bamba et Cissé, qui ambitionnent de bâtir un réseau national de distribution spécialisé dans les produits ivoiriens. Leur initiative participe à une véritable stratégie de diplomatie économique où les entreprises deviennent des ambassadeurs du savoir-faire ivoirien à l'international.

Le Service commercial de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France joue un rôle déterminant dans cette démarche. Son accompagnement va bien au-delà des missions classiques d'appui aux entreprises. Il couvre notamment l'analyse du marché français, l'organisation des espaces de vente, la gestion des stocks, l'optimisation des rayons, le traitement des invendus ainsi que la formation des opérateurs.

Cette approche vise à renforcer les capacités des entreprises ivoiriennes, à sécuriser leur implantation et à favoriser leur développement durable sur le marché européen. L'ouverture de ce deuxième magasin Teriya illustre également le rôle grandissant de la diaspora entrepreneuriale dans le rayonnement économique de la Côte d'Ivoire.

Elle confirme l'évolution de la stratégie nationale d'exportation, désormais orientée non seulement vers les matières premières, mais également vers les produits transformés, les marques et le savoir-faire ivoiriens.

À Meudon, cette nouvelle enseigne devient ainsi une vitrine supplémentaire de l'excellence ivoirienne en France, contribuant à l'affirmation progressive du « Made in Côte d'Ivoire » sur les marchés internationaux.