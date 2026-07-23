Afrique: Coopération éducative - Le pays confirme son engagement en faveur de la formation des talents africains

23 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Koffi N'Guessan, a reçu cinq apprenants congolais ayant achevé deux années de formation en Côte d'Ivoire dans le cadre des classes Préparatoires Technologie, sciences industrielles (Prepa Tsi), le 22 juillet 2026.

Accompagnés de Ludovic Alfred Massamba, ministre-conseiller à l'ambassade de la République du Congo en Côte d'Ivoire, selon la publication du ministère de l'Education nationale, ils sont venus lui exprimer leur gratitude pour l'accueil et la qualité de la formation reçue.

À cette occasion, le ministre s'est félicité de l'excellence de cette coopération, soulignant que ces classes préparatoires constituent de véritables écoles de solidarité africaine. Il a également prodigué de précieux conseils aux jeunes avant leur départ et a émis le voeu que le gouvernement congolais poursuive son accompagnement en faveur de ces étudiants, désormais candidats à des écoles d'ingénieurs en France.

Cette rencontre illustre l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur du renforcement de la coopération éducative et de la formation des talents africains.

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