Cote d'Ivoire: Musique gospel - La chantre Pékuelle annonce un concert live gratuit le 16 août au Palais de la Culture

La chantre gospel Pékuelle a annoncé, le mercredi 22 juillet 2026, la tenue de son premier grand concert live gratuit, prévu le dimanche 16 août 2026 à la salle Anoumabo (4 000 places) du Palais de la Culture de Treichville, à Abidjan. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par BKA Entreprend Groupe, en présence de l'artiste et de plusieurs acteurs du milieu culturel.

Cette rencontre avec la presse a également été marquée par la présentation de son Disque d'or, reçu à la suite de son sacre en tant que Meilleur artiste aux Chandeliers d'Or 2026.

Entourée de son manager, Boris D'Assise, du promoteur culturel Brou Augustin et du chantre Kremé Richard, Pékuelle a exprimé sa reconnaissance envers Dieu. « Ce concert est avant tout une offrande de reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ pour sa fidélité dans ma vie », a-t-elle déclaré.

À l'état civil Aboua Petia Reine, l'artiste est originaire de la région de l'Agneby-Tiassa. Issue d'une famille pastorale, elle s'est engagée très tôt dans le chant religieux. Sa carrière musicale prend son essor en juin 2023 avec le single La Grâce m'a localisé, avant la sortie de l'album Jésus le Vainqueur, qui comprend notamment les titres Remplis-moi, Lago Nin Nin, Jésus mon Cadeau et Je louerai.

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En août 2024, son titre Ma vie à Jésus connaît un important succès sur les plateformes numériques. La chanson devient virale sur TikTok et cumule plusieurs millions de vues sur YouTube, contribuant à accroître sa notoriété au-delà des frontières ivoiriennes.

Cette visibilité lui vaut plusieurs distinctions, parmi lesquelles le prix du Meilleur Chantre au PRIMUD 2025, un Prix d'honneur au festival Émergence Gospel au Togo et le Disque d'or décerné aux Chandeliers d'Or 2026. Elle a également participé à plusieurs rendez-vous culturels, notamment le FEMUA 2026, les Kundé au Burkina Faso, le Festival QITAA, ainsi qu'au concert parisien du chantre Shadrac Loman.

Placée sous le thème « La main de Dieu », cette prestation musicale se veut un moment de louange et de communion. Selon les organisateurs, plusieurs artistes invités prendront part à l'événement, dont la chanteuse Roseline Layo. L'accès au concert est annoncé gratuit pour le public.