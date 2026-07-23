Afrique: Miss Côte d'Ivoire 2026 - Louisette Cadic N'Guessan et ses dauphines en immersion dans une usine de fabrication de pagne

La Miss Côte d'Ivoire 2026, Louisette Cadic N'Guessan, sa première dauphine Carine N'Guessan et sa deuxième dauphine Nanan Fofana ont effectué une visite à l'usine Uniwax de Yopougon en compagnie du vice-président du Comité Miss Côte d'Ivoire (Comici), Jérôme Yapobi.

Cette visite s'inscrivait dans le cadre du partenariat qui unit le Comici et l'entreprise depuis près de 30 ans. Elle avait pour objectif de permettre aux reines de beauté de découvrir les différentes étapes de fabrication du pagne wax.

Au cours de la visite, les responsables de l'entreprise ont rappelé l'ancienneté de cette collaboration avec le concours Miss Côte d'Ivoire. Des échanges ont également eu lieu avec la Miss et ses dauphines autour de leur parcours et de leurs projets.

Louisette Cadic N'Guessan a indiqué que cette immersion lui avait permis de découvrir, pour la première fois, le processus de fabrication du wax produit en Côte d'Ivoire. Elle a souligné l'importance de transmettre ce savoir-faire aux jeunes générations et a évoqué la possibilité de mener, avec ses dauphines, des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires et universitaires.

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La visite, qui a duré près de deux heures, a conduit les reines de beauté à travers les différentes installations de l'usine. Elles ont pu observer l'ensemble des étapes de production du pagne wax, depuis la préparation du tissu jusqu'aux opérations de finition.

Le parcours a notamment permis de découvrir le blanchiment du coton pour éliminer les impuretés, l'application de la cire chaude à l'aide de rouleaux gravés, la teinture du tissu dans des bains colorants, puis l'élimination de la cire afin de faire apparaître les motifs caractéristiques du wax. Les visiteuses ont également été informées des opérations de finition destinées à améliorer la résistance des couleurs et l'aspect du tissu.

Cette immersion a offert à la Miss Côte d'Ivoire 2026 et à ses dauphines une meilleure compréhension des techniques de fabrication du pagne wax en Côte d'Ivoire.