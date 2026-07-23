Sénégal: Positive black soul (Pbs) célèbre 37 ans de carrière - Entre émotion, reconnaissance et nouveaux défis

Le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose a servi de cadre hier, mercredi 22 juillet 2026, à la conférence de presse marquant le lancement des festivités du 37e anniversaire du mythique groupe de rap sénégalais « Positive Black Soul » (PBS). Une rencontre empreinte d'émotion, de reconnaissance et de projections vers l'avenir, en présence de nombreux acteurs de la culture, des médias et de la communauté hip-hop.

La cérémonie s'est ouverte par la projection d'un film retraçant les trente-sept (37) années de parcours du duo légendaire formé par « Duggu Tee » et « DJ Awadi ». Une rétrospective qui a ravivé de nombreux souvenirs, notamment ceux des compagnons de route disparus. Visiblement ému, Duggu Tee a rendu hommage aux membres et proches du groupe qui ont marqué cette aventure, évoquant avec émotion leurs contributions à l'histoire du PBS.

Ils ont notamment évoqué le rôle déterminant d'Aziz Koulibaly, animateur à la radio Sud FM (privé) présenté comme l'un des premiers à avoir cru en leur potentiel et à leur avoir insufflé la confiance nécessaire pour affronter les grandes scènes.

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Prenant la parole à son tour, DJ Awadi a rappelé que les 37 ans du « Positive Black Soul » représentent bien plus qu'une carrière musicale. « PBS est une mission », a-t-il insisté, soulignant que le groupe a toujours privilégié l'engagement, l'innovation et la transmission plutôt qu'une simple quête de succès commercial. Selon lui, la musique n'a jamais été une fin en soi, mais un moyen de porter un message et de représenter dignement le Sénégal sur les scènes internationales.

Cette célébration intervient quelques semaines après une double consécration. Bien avant d'être élevés par le Sénégal au rang d'Officiers de l'Ordre national du Lion, Duggu Tee et DJ Awadi avaient déjà reçu, en France, les insignes de Chevaliers de l'Ordre des Arts et des Lettres, une distinction récompensant leur contribution exceptionnelle à la culture et au rayonnement des musiques urbaines africaines. Pour les deux artistes, cette reconnaissance nationale vient couronner un parcours déjà salué à l'international et constitue avant tout un hommage à toute la communauté hip-hop sénégalaise.

Au fil des échanges avec la presse, les deux pionniers ont replongé dans les grandes étapes de leur carrière internationale. Ils ont notamment évoqué leur album « New York, Paris, Dakar », qui leur a ouvert les portes du monde. Cette aventure leur a permis de collaborer avec des figures majeures du rap américain comme KRS-One, Supernatural, ainsi que des producteurs ayant travaillé avec le Wu-Tang Clan.

Plus qu'une simple collaboration artistique, ces rencontres se sont transformées en véritables relations de respect mutuel et de partage culturel autour de l'Afrique et du hip-hop. L'album leur a ensuite permis d'effectuer de nombreuses tournées en Europe, en Amérique et à travers le continent africain, consacrant définitivement le « Positive Black Soul » comme l'un des ambassadeurs du rap africain.

Les jeunes rappeurs invités à construire de véritables carrières plutôt qu'à chercher le buzz sur les réseaux sociaux

Les deux artistes ont également rappelé que leur succès ne s'est pas construit seul. Ils ont rendu hommage à tous ceux qui les ont accompagnés dès leurs débuts : des proches, des communicateurs, des journalistes et des professionnels des médias qui leur ont prodigué des conseils précieux pour construire leur image et développer une communication capable de faire rayonner le groupe bien au-delà des frontières sénégalaises. Ils ont notamment cité le Groupe Sud Communication, Babacar Touré et plusieurs autres personnalités qui leur ont offert leurs premières grandes tribunes médiatiques, sans oublier les membres de la diaspora qui ont constamment porté leur musique à l'international.

S'adressant à la nouvelle génération d'artistes, Duggu Tee et DJ Awadi ont invité les jeunes rappeurs à construire de véritables carrières plutôt que de rechercher uniquement le buzz dans les réseaux sociaux. Les artistes comme Youssou Ndour, Baba Maal ainsi que ceux de l'orchestra Baobab, etc. ont été cités en exemple.

Ils les encouragent à exploiter les opportunités offertes par les plateformes numériques tout en restant authentiques, ambitieux et solidaires. Pour eux, l'objectif ne doit pas être de devenir une simple star sur Internet, mais de conquérir les scènes du monde tout en restant profondément enracinés dans leur identité sénégalaise et africaine.

Interrogé en marge de la conférence, DJ Awadi est revenu sur les défis qui attendent désormais le groupe. Parmi les perspectives figurent la sortie prochaine d'un documentaire, un nouvel album, plusieurs tournées ainsi que le grand concert-anniversaire prévu le 8 août prochain, présenté comme un spectacle inédit destiné à faire vibrer le public sénégalais et à raviver la flamme du hip-hop national. Il a également lancé un appel à l'unité, dénonçant les discours de haine et de division qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, tout en invitant les Sénégalais à placer l'intérêt du pays au-dessus des égos.

Trente-sept (37) ans après ses débuts, « Positive Black Soul » continue ainsi d'écrire son histoire. Fidèle à ses valeurs fondatrices, le duo entend poursuivre sa mission artistique et citoyenne, convaincu que le rap demeure un puissant levier d'expression, de transmission et de rayonnement culturel pour le Sénégal et l'Afrique.