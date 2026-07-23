Afrique de l'Ouest: Stabilité financière dans l'Uemoa - Le triptyque de la BCEAO

23 Juillet 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par JP Malou

Renforcement de la stabilité financière, accélération du financement des PME et ambition d'atteindre 90 % d'inclusion financière d'ici à 2030. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) dresse un bilan positif de son action en 2025, marqué par la résilience du système bancaire et une forte progression du crédit à l'économie.

La BCEAO a consolidé en 2025 son dispositif de stabilité financière en renforçant le cadre réglementaire issu des réformes bancaires et de la microfinance. Désignée autorité macroprudentielle de l'UEMOA, elle a également conduit deux exercices inédits de simulation de crise : l'un portant sur le risque de faillite bancaire, l'autre sur une cyberattaque visant le système financier régional, afin d'améliorer la capacité de réponse des institutions.

Le secteur bancaire est demeuré solide, avec un ratio moyen de solvabilité de 14,7 %, supérieur au seuil réglementaire de 11,5 %. La microfinance a poursuivi sa progression malgré l'assainissement du secteur, les dépôts augmentant de 13,6 %, les crédits de 9 % et le nombre de bénéficiaires de 6,8 %.

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La BCEAO met également en avant la forte progression du financement des petites et moyennes entreprises (PME). En 2025, l'encours des crédits accordés à ces entreprises a atteint 6 844 milliards de FCFA, en hausse de 22 % sur un an, confirmant leur rôle croissant dans la création d'emplois et la croissance économique.

Sur le volet de l'inclusion financière, l'institution a adopté une nouvelle stratégie régionale visant à porter le taux d'inclusion financière de 73 % en 2024 à 90 % d'ici à 2030. Cette ambition s'accompagne d'un vaste programme d'éducation financière, combinant campagnes de sensibilisation et intégration progressive de modules de formation dans les cursus scolaires et universitaires.

Pour Mahamane Alassane Touré, directeur général du Financement de l'économie, de la Stabilité et de l'Inclusion financière, ces résultats traduisent les avancées de la BCEAO dans le renforcement de la résilience du système financier, le soutien au financement de l'économie et la promotion d'une finance plus inclusive au sein de l'UEMOA.

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