Afrique de l'Ouest: Rapport annuel 2025 de la BCEAO - Les solides performances de l'UEMOA

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) dresse un bilan positif de l'année 2025, marqué par une croissance économique de 6,7 %, une inflation quasi nulle et un assouplissement de la politique monétaire. Pour son gouverneur, Jean-Claude Kassi Brou, ces résultats traduisent la résilience de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) face aux incertitudes internationales.

Malgré un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques, le durcissement des politiques commerciales et la fragmentation des échanges, l'économie de l'UEMOA a confirmé sa solidité en 2025. Selon le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, le produit intérieur brut (PIB) de l'Union a progressé de 6,7 %, contre 6,2 % en 2024, grâce au dynamisme des services, des industries extractives et à une campagne agricole favorable.

Dans le même temps, l'inflation moyenne annuelle est ressortie proche de zéro, contre 3,5 % un an auparavant, sous l'effet de la baisse des prix des produits alimentaires et énergétiques importés ainsi que d'une amélioration de l'offre agricole. Les échanges extérieurs se sont également redressés, soutenus par les exportations d'or et d'hydrocarbures.

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Dans ce contexte favorable, le Comité de politique monétaire a abaissé, en juin 2025, ses principaux taux directeurs de 25 points de base, afin d'améliorer les conditions de financement de l'économie. Cette orientation a accompagné la progression des crédits au secteur privé (+5,6 %) et la poursuite de l'expansion de la microfinance, marquée par une hausse des dépôts (+13,6 %) et des crédits (+9 %).

La BCEAO a également renforcé son rôle en matière de stabilité financière avec sa désignation comme Autorité macroprudentielle de l'UEMOA. Elle a poursuivi la modernisation des paiements grâce au lancement de la plateforme PI-SPI, destinée à rendre les transactions plus rapides, interopérables et accessibles dans l'Union.

Sur le plan institutionnel, l'institution a étendu son réseau avec l'ouverture de nouvelles agences au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, tout en engageant des réflexions sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les activités des banques centrales.

Pour Jean-Claude Kassi Brou, ces résultats confortent la stratégie de la BCEAO, qui entend poursuivre ses efforts pour préserver la stabilité des prix, consolider la résilience du système financier et soutenir une croissance durable et inclusive au sein de l'UEMOA.