Afrique de l'Ouest: Innovation financière dans l'Uemoa - Le pari du paiement numérique

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) accélère la modernisation du système financier régional. Paiement instantané, essor de la monnaie électronique, encadrement des FinTech et réflexion sur une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) figurent parmi les principaux chantiers du Rapport annuel 2025. La plateforme PI-SPI compte déjà 30 millions d'utilisateurs et 80 institutions connectées.

La BCEAO poursuit sa transformation numérique afin de renforcer l'inclusion financière et de moderniser les services de paiement dans l'UEMOA. Présentant le volet consacré à l'innovation financière du Rapport annuel 2025, le directeur général des opérations et de l'innovation financière, Djibril Diaw, a souligné le rôle central de la plateforme interopérable de paiement instantané PI-SPI, lancée en septembre 2025.

Moins d'un an après son déploiement, la plateforme regroupe 80 participants, dont 59 banques, 9 émetteurs de monnaie électronique et 11 institutions de microfinance, contre 45 à son lancement. Elle connecte désormais 30 millions d'utilisateurs, soit près de 40 % de la population adulte de l'Union, et a déjà traité près d'un million de transactions pour un montant de 110 milliards de FCFA. Pour la BCEAO, cette interopérabilité constitue un levier majeur pour accélérer l'inclusion financière.

L'institution poursuit également ses travaux sur une Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC). Une phase de preuve de concept est en cours afin d'évaluer les avantages et les risques de ce projet, qui ne sera retenu que s'il apporte une réelle valeur ajoutée au système financier régional.

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En parallèle, la Banque centrale renforce son soutien aux FinTech à travers une Direction de l'innovation financière, un Bureau de suivi des FinTech et un Laboratoire d'innovation destiné à tester les nouveaux produits avant leur commercialisation. Elle prépare aussi un cadre réglementaire pour les actifs virtuels, notamment les cryptomonnaies.

Le rapport met enfin en évidence le dynamisme de la monnaie électronique. En 2025, 30 établissements de paiement ont été agréés et 81 initiatives ont été recensées, favorisant l'ouverture de 92 millions de comptes actifs et le déploiement de 1,8 million de points de service. Entre 2021 et 2025, le volume des transactions a progressé de 33 % par an en moyenne, tandis que leur valeur est passée de 103 000 milliards à 219 000 milliards de FCFA.

À travers ces avancées, la BCEAO confirme son ambition de bâtir un écosystème financier numérique plus inclusif, sécurisé et interopérable, au service de l'intégration économique et de la compétitivité de l'UEMOA.