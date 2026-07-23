Afrique de l'Ouest: Rapport annuel 2025 de la BCEAO - Résilience et modernisation de l'UEMOA

Le Rapport annuel 2025 de la BCEAO met en lumière une Union économique et monétaire ouest-africaine portée par une croissance soutenue, une inflation maîtrisée et un assouplissement de la politique monétaire. L'institution y expose les grandes orientations qui structurent son action, depuis la consolidation du système financier jusqu'à la modernisation des moyens de paiement, en passant par le financement de l'économie, l'essor des innovations numériques et l'élargissement de l'accès aux services financiers. À travers ces résultats, la Banque centrale entend conforter l'intégration économique de l'Union et accompagner la transformation de son espace monétaire face aux mutations de l'environnement international.

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) considère que l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a confirmé la solidité de ses fondamentaux en 2025, malgré un environnement international marqué par les tensions commerciales, la volatilité des marchés financiers et un climat sécuritaire préoccupant. Présenté mercredi à Dakar, le Rapport annuel 2025 met en évidence les principales orientations de l'institution, articulées autour de la maîtrise de l'inflation, de la stabilité financière, de l'inclusion financière et de la transformation numérique.

Présenté mercredi 22 juillet à Dakar, le Rapport annuel 2025 de la BCEAO dresse le bilan de ses interventions menées au cours d'un exercice marqué par de fortes incertitudes sur l'économie mondiale. L'institution monétaire souligne que les économies de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont préservé leur dynamique de croissance malgré la progression du protectionnisme, le durcissement des barrières commerciales, la fragmentation des échanges internationaux, la volatilité des marchés financiers, ainsi que les défis sécuritaires et climatiques auxquels la région reste confrontée.

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La Banque centrale indique avoir concentré son action sur trois priorités que sont la préservation de la stabilité des prix, la consolidation du système financier et l'inclusion des populations aux services financiers grâce aux innovations technologiques.

L'inflation sous surveillance

Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, rappelle que la maîtrise de l'inflation est demeurée la priorité de la politique monétaire en 2025. L'objectif, explique-t-il, est de préserver le pouvoir d'achat des populations tout en préservant un environnement propice à l'investissement et au financement de l'économie. À cette fin, la Banque centrale a adapté sa politique monétaire à l'évolution des tensions inflationnistes, tout en poursuivant le renforcement du dispositif prudentiel applicable aux banques et aux institutions de microfinance. Le rapport met également en avant la consolidation du cadre réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de renforcer la résilience et la crédibilité du système financier régional.

L'inclusion financière comme levier de croissance

La BCEAO fait de l'inclusion financière un pilier de sa stratégie de développement économique. En 2025, elle a adopté une nouvelle stratégie régionale visant à améliorer l'accès aux services financiers, avec une attention particulière accordée aux femmes, aux jeunes et aux petites et moyennes entreprises (PME), considérés comme des moteurs essentiels de la croissance et de la création d'emplois.

Dans le même esprit, la Banque centrale a créé un laboratoire d'innovation financière destiné à accompagner le développement des technologies financières (FinTech) et à expérimenter de nouveaux produits et services adaptés aux besoins des acteurs économiques.

Paiements numériques et intelligence artificielle

Le rapport souligne également une accélération de la modernisation des infrastructures de paiement avec le déploiement de la plateforme PI-SPI, conçue pour rendre les paiements plus interopérables, instantanés, sécurisés, accessibles et moins coûteux. Selon la BCEAO, cette infrastructure constitue une étape importante vers une meilleure intégration des systèmes de paiement au sein de l'Union et un soutien accru aux échanges économiques.

Enfin, la Banque centrale poursuit sa transformation numérique en intégrant progressivement l'intelligence artificielle dans ses activités. Une conférence régionale consacrée à cette technologie a réuni autorités publiques, acteurs financiers et spécialistes du numérique afin de définir les orientations stratégiques de son utilisation dans les métiers de la Banque centrale.

À travers ce rapport, la BCEAO affiche sa volonté de conjuguer stabilité macroéconomique, innovation financière et modernisation des infrastructures afin de renforcer la résilience de l'UEMOA et de soutenir durablement son développement économique.