Maroc: En Italie, la mort d'Abderrahim Fakir relance le débat sur la banalisation des discours anti-immigrés

Au-delà du drame survenu à Bologne, la disparition d'un Marocain de 42 ans interroge le climat politique, médiatique et social qui entoure aujourd'hui les questions migratoires en Italie. Pour Aziz Kattouf, militant marocain des droits humains installé dans la péninsule, ce décès ne constitue pas un épisode isolé, mais s'inscrit dans une évolution plus profonde du débat public italien.

Le décès d'Abderrahim Fakir, un Marocain âgé de 42 ans installé en Italie depuis l'âge de sept ans, à l'issue d'une intervention policière survenue le 19 juillet dans un quartier de Bologne, continue de susciter de nombreuses interrogations. Si les circonstances précises des faits relèvent encore des investigations en cours, ce drame ravive les inquiétudes exprimées depuis plusieurs années par une partie de la société civile italienne et des associations représentant les communautés immigrées.

Pour Aziz Kattouf, militant marocain des droits humains et syndicaliste vivant en Italie, cette affaire dépasse largement le cadre du fait divers. Elle révèle, selon lui, un climat où les personnes d'origine étrangère, et particulièrement les Marocains, évoluent dans un environnement politique devenu plus polarisé, où les discours hostiles à l'immigration occupent une place croissante.

Un climat de tensions qui dépasse le cas de Bologne

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Pour Aziz Kattouf, le décès d'Abderrahim Fakir ne constitue pas une exception. Il rappelle que plusieurs ressortissants marocains ont perdu la vie au cours des derniers mois dans des circonstances ayant suscité de vives réactions au sein de la diaspora marocaine.

Sans préjuger des responsabilités juridiques propres à chaque affaire, il estime que leur accumulation nourrit un sentiment d'insécurité parmi les Marocains établis en Italie. Plus encore, ces événements donnent l'impression que certaines violences impliquant des personnes d'origine immigrée disparaissent rapidement de l'espace médiatique, malgré les mobilisations d'organisations de défense des droits humains, de syndicats ou d'une partie de la société civile italienne.

Pour les chercheurs en migration, cette perception renvoie à une question bien connue : toutes les violences ne bénéficient pas de la même visibilité publique. Leur traitement dépend autant des enquêtes judiciaires que des rapports de force politiques et des cadrages médiatiques qui structurent l'information.

Quand la migration devient un objet de confrontation politique

Depuis plusieurs années, la migration occupe une place centrale dans la vie politique italienne.

Sous l'impulsion des partis nationalistes et de la droite radicale, les débats sur l'identité nationale, la protection des frontières et la sécurité se sont progressivement imposés comme des thèmes majeurs de la compétition électorale.

Cette évolution a profondément modifié la manière dont les migrations sont discutées dans l'espace public. Les migrants ne sont plus seulement présentés comme des travailleurs, des voisins ou des citoyens participant à la vie économique du pays. Ils deviennent fréquemment le symbole des inquiétudes liées à l'identité nationale, à la sécurité ou à la cohésion sociale.

Selon Aziz Kattouf, cette évolution contribue à banaliser des slogans naguère confinés aux marges du débat politique. Des expressions comme « L'Italie aux Italiens » ou « Retournez chez vous » circulent aujourd'hui avec une fréquence croissante, bien au-delà des seuls mouvements extrémistes.

Cette normalisation constitue, selon de nombreux travaux en sciences sociales, l'un des mécanismes les plus significatifs de la radicalisation des débats publics : des formulations autrefois considérées comme marginales deviennent progressivement acceptables dans le discours politique ordinaire.

L'intégration ne protège pas toujours de la stigmatisation

Le parcours personnel d'Abderrahim Fakir illustre cette contradiction. Arrivé en Italie alors qu'il n'avait que sept ans, il avait construit l'essentiel de sa vie dans le pays. Pourtant, son origine marocaine demeurait un élément central de son identification publique.

Ce phénomène interroge les limites des processus d'intégration. Plusieurs chercheurs montrent que l'ancienneté de résidence, la maîtrise de la langue ou l'insertion professionnelle ne suffisent pas toujours à effacer les catégorisations liées à l'origine ou à l'apparence.

Autrement dit, l'intégration sociale ne garantit pas nécessairement une reconnaissance pleine et entière comme membre de la communauté nationale.

Les réseaux sociaux, accélérateurs de la polarisation

Aziz Kattouf distingue également deux réalités qui coexistent aujourd'hui en Italie. Dans la vie quotidienne, Italiens et immigrés entretiennent généralement des relations ordinaires faites de voisinage, de travail, d'école ou de commerce. Mais cette réalité contraste avec l'image projetée sur les réseaux sociaux.

Les plateformes numériques donnent une visibilité considérable aux contenus les plus polarisants. Les migrants y sont régulièrement associés à l'insécurité, à la criminalité, à l'échec de l'intégration ou encore à une supposée menace contre les valeurs nationales.

Cette dynamique n'est pas propre à l'Italie. Les recherches sur les plateformes numériques montrent que les contenus suscitant la peur, la colère ou l'indignation bénéficient souvent d'une diffusion algorithmique plus importante que les discours nuancés.

Il en résulte un décalage croissant entre les expériences quotidiennes de coexistence et la perception d'une crise migratoire permanente entretenue par les espaces numériques.

Une crise économique propice aux discours de désignation

Pour Aziz Kattouf, cette évolution ne peut être dissociée de la situation économique italienne.

Inflation persistante, stagnation des salaires, affaiblissement du pouvoir d'achat et incertitudes économiques alimentent un climat social tendu. Dans ce contexte, les migrants deviennent parfois des figures de substitution permettant de cristalliser les frustrations collectives.

Les sciences sociales qualifient ce mécanisme de «politique du bouc émissaire» : lorsqu'une société traverse une période de difficultés économiques ou sociales, certaines catégories minoritaires peuvent être désignées comme responsables de problèmes dont les causes réelles sont beaucoup plus complexes.

Cette instrumentalisation politique tend alors à déplacer le débat public des questions structurelles -- emploi, logement, pouvoir d'achat ou réformes économiques -- vers les enjeux migratoires.

Le sentiment d'un silence diplomatique

Le militant marocain exprime également une critique à l'égard des autorités marocaines. Selon lui, une partie importante des Marocains résidant en Italie estime que les réactions officielles demeurent insuffisantes lorsque des ressortissants marocains sont impliqués dans des affaires sensibles.

Cette perception nourrit un sentiment d'abandon au sein d'une communauté qui attend de son pays d'origine une présence diplomatique plus visible, notamment lorsque des enquêtes concernent des citoyens marocains vivant à l'étranger.

Au-delà d'un fait divers, un révélateur des fractures européennes

La mort d'Abderrahim Fakir intervient dans une Europe où la migration est devenue l'un des principaux marqueurs des recompositions politiques contemporaines. Le débat ne porte plus uniquement sur la gestion des frontières ou les politiques d'asile. Il concerne désormais des questions plus profondes : l'identité nationale, la citoyenneté, la sécurité, la cohésion sociale et la place des minorités dans les démocraties européennes.

Dans ce contexte, chaque drame impliquant une personne issue de l'immigration dépasse rapidement le seul registre judiciaire pour devenir un objet de confrontation politique.

Pour les chercheurs en migration, l'enjeu dépasse donc l'établissement des responsabilités individuelles. Il consiste également à analyser comment les discours publics, les représentations médiatiques et les logiques politiques contribuent, ou non, à produire un environnement propice à la stigmatisation.

L'affaire Abderrahim Fakir rappelle finalement qu'une démocratie ne se mesure pas uniquement à sa capacité de protéger ses frontières. Elle se juge également à sa faculté de garantir les mêmes droits, la même dignité et la même protection à toutes les personnes vivant sur son territoire, indépendamment de leur origine.