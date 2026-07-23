Maroc: Farnborough Airshow - Le secteur aéronautique marocain confirme son envol sur la scène internationale

Le Maroc a franchi une nouvelle étape dans son ambition de s'imposer comme acteur incontournable de l'industrie aéronautique mondiale en profitant du Farnborough International Airshow 2026, l'un des plus grands rendez-vous du secteur tenu du lundi au mercredi dans le Hampshire, au sud-ouest de Londres.

Au-delà de la présentation des performances de son écosystème industriel, le Royaume a démontré à l'occasion de ce salon sa capacité à attirer des investissements stratégiques, convaincre les principaux donneurs d'ordre et se positionner sur des segments à forte valeur ajoutée.

À travers un pavillon déployé par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), réunissant industriels, start-up, Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) et Institut des métiers de l'aéronautique (IMA), le Maroc a mis en avant un écosystème désormais arrivé à maturité.

Cette présence traduit une stratégie industrielle construite sur le long terme sur le socle de la compétitivité, la qualité des compétences nationales et une intégration croissante dans les chaînes de valeur mondiales.

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Pour Ali Seddiki, directeur général de l'AMDIE, cette reconnaissance internationale est le résultat d'une vision déployée depuis plus de deux décennies. « C'est aujourd'hui la consécration d'un travail de longue haleine qui nous permet de constater la véritable maturité et la valeur ajoutée ramenée au Royaume », affirme-t-il à la MAP.

Selon lui, les annonces enregistrées à Farnborough, notamment celle du groupe américain Curtiss-Wright, illustrent la confiance des investisseurs dans un écosystème devenu suffisamment solide pour accueillir des projets industriels de très haute technicité.

Cette nouvelle phase de développement repose notamment sur les grands projets structurants lancés dans les domaines de l'assemblage de moteurs aéronautiques, de la maintenance de moteurs et des trains d'atterrissage.

« Le Royaume a construit pendant près de vingt ans un véritable écosystème aéronautique de qualité. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère avec les projets autour du moteur aéronautique et du train d'atterrissage », souligne M. Seddiki. À ses yeux, alors que les grands constructeurs mondiaux cherchent à sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement, « le Maroc a un rôle à jouer et une place à occuper dans la cour des grands, là où se crée la forte valeur ajoutée ».

Cette dynamique s'est concrétisée par la signature à Farnborough d'un protocole d'accord entre le Maroc et le groupe américain Curtiss-Wright Corporation.

L'entreprise prévoit l'implantation au Maroc de sa division Curtiss-Wright Surface Technologies afin de développer dans la région du Grand Casablanca des capacités locales de traitement de surface destinées aux industriels aéronautiques présents dans le Royaume. Ce projet contribuera à renforcer les compétences nationales dans des procédés spécialisés tout en consolidant l'intégration industrielle du secteur.

Pour Ray Lopuc, vice-président senior de Curtiss-Wright Surface Technologies, ce partenariat marque une étape stratégique pour son groupe. « Il s'agit d'une excellente opportunité », déclare-t-il à la MAP, rappelant qu'il s'agit de la première implantation de l'entreprise sur le continent africain. Le responsable souligne également l'intention de son groupe d'étendre progressivement les activités du groupe à d'autres régions du Royaume, convaincu par les progrès réalisés par le Maroc dans le domaine aéronautique.

L'intérêt des grands industriels de l'aéronautique ne se limite pas aux nouveaux investisseurs. Présent au Maroc depuis plusieurs décennies, Airbus a lui aussi réaffirmé sa volonté d'élargir son implantation.

Gabriel Sémelas, président Afrique et Moyen-Orient du constructeur européen, a fait savoir que le groupe étudie actuellement un renforcement de ses opérations industrielles après l'acquisition de Spirit AeroSystems. Airbus envisage également de développer au Maroc un centre régional dédié aux hélicoptères, regroupant maintenance, réparation, formation et exploitation, avec une vocation continentale.

Pour le dirigeant d'Airbus, le Royaume constitue aujourd'hui une destination stratégique grâce à plusieurs atouts. « La stabilité du pays, celle de son cadre législatif, sa position géographique privilégiée ainsi que la qualité de son capital humain sont autant d'atouts que nous valorisons à Airbus », explique-t-il.

Le constructeur emploie déjà près de 1.300 personnes au Maroc, collabore avec une centaine de fournisseurs locaux et rappelle que « tous nos avions civils comportent aujourd'hui des composants fabriqués au Maroc », preuve du niveau d'intégration atteint par l'industrie nationale.

Les performances du secteur confirment cette montée en puissance. Le Maroc compte aujourd'hui plus de 155 entreprises aéronautiques, génère plus de trois milliards de dollars d'exportations, emploie plus de 25.000 personnes et affiche un taux d'intégration locale de 42 %. La croissance annuelle moyenne du secteur atteint 17 %, tandis que certains segments enregistrent une progression dépassant 20 %, faisant de l'aéronautique l'une des industries les plus dynamiques du Royaume.

Au-delà des chiffres, Farnborough 2026 a consacré surtout la crédibilité d'une stratégie industrielle fondée sur la spécialisation, la formation et l'innovation.

Dans un contexte mondial marqué par la recomposition des chaînes de production et la recherche de nouveaux pôles industriels compétitifs, le Maroc apparaît désormais, selon les industriels, comme un partenaire fiable capable d'accueillir des activités de plus en plus sophistiquées.

Les investissements annoncés, l'intérêt renouvelé des leaders mondiaux et la confiance affichée par les grands constructeurs témoignent d'un changement d'échelle. Le Royaume ne se contente plus d'être une plateforme de production compétitive. Il ambitionne désormais de devenir un acteur majeur de la création de valeur dans l'industrie aéronautique internationale.