Maroc: Safi vibre au rythme de la 24e édition du Festival national de l'Aïta

Le rideau a été levé, mercredi soir à Safi, sur la 24e édition du Festival national de l'Aïta, avec des prestations musicales et un hommage rendu à des figures emblématiques des différentes écoles de l'Aïta marocaine, en présence d'artistes, d'acteurs culturels et d'épris de cet art venus de plusieurs régions du Royaume.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu'au 25 juillet, vise à mettre en valeur l'Aïta en tant qu'expression de la diversité de l'identité marocaine et à renforcer sa présence dans le panorama culturel national, en tant qu'élément essentiel de la mémoire artistique collective.

La cérémonie d'ouverture, à laquelle a notamment pris part le secrétaire général de la Province de Safi, Abdelilah Hadfi, a été marquée par des prestations de la jeune artiste Siham Elmesfiouia et du chanteur Ayoub Al Abdi, ainsi que par un hommage rendu à plusieurs figures de l'Aïta, à savoir Mahjoub Al Fatimi, Saïda Azkida, Mohammed Zouini et Zahra Mournane.

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Intervenant à cette occasion, la directrice régionale de la Culture de Marrakech-Safi, Asmae Louqmani, a souligné que la préservation du patrimoine et de la mémoire nationale se veut un axe fondamental des différentes manifestations culturelles organisées par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ou par ses directions régionales et provinciales, conformément à sa stratégie ayant pour objectifs de sauvegarder et de valoriser le patrimoine culturel national, tout en faisant la lumière sur la richesse et la diversité du patrimoine civilisationnel du Royaume.

Le Festival national de l'Aïta de Safi, qui s'inscrit pleinement dans cette dynamique, a connu, au cours des dernières années, une évolution significative en matière de préparation, d'organisation et de programmation, grâce au soutien constant de ses différents partenaires, ainsi qu'à l'implication de plusieurs institutions et acteurs économiques dans la réussite de cette manifestation culturelle annuelle, a-t-elle affirmé.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de la Culture à Safi et Youssoufia, Hassan El Habchi, a indiqué que cette édition se distingue par la participation de pionniers de l'Aïta, forts d'une longue expérience artistique, aux côtés de jeunes talents émergents, dans le but d'assurer la pérennité de cet art authentique et d'en transmettre le flambeau aux nouvelles générations.

À l'issue de la cérémonie d'ouverture, le public s'est dirigé vers la scène du « Karting », où se sont produits successivement « Ould 700 », Walid Rahmani et Mehdi Weld Hajib, qui ont gratifié l'assistance d'un spectacle musical envoûtant mêlant l'Aïta Rahmania, l'Aïta Abdia et l'Aïta Marsaouia.

Approchés par la MAP, plusieurs festivaliers se sont félicités de l'organisation de cette manifestation culturelle à Safi, estimant qu'elle contribue à la préservation de l'Aïta en tant que composante authentique de l'identité culturelle marocaine et favorise sa transmission aux générations montantes.

Le public de cette manifestation, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), en partenariat avec la Province de Safi et l'Association des Amis de Thor Heyerdahl, avec le soutien des Conseils provincial et communal de Safi et de l'Office Chérifien des Phosphates (OCP), sera au rendez-vous avec de grandes soirées artistiques animées par des figures de renom représentant les différentes écoles de l'Aïta marocaine, avec un accent particulier sur les groupes locaux et les cheikhs de l'Aïta Hasbaouia.

Au menu figurent également plusieurs activités intellectuelles, dont un colloque consacré à l'Aïta entre authenticité et renouveau, avec la participation d'universitaires et d'artistes, outre un atelier de formation sur la théâtralisation de l'Aïta, animé par des artistes et enseignants spécialisés.