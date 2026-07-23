Ile Maurice: Projets financés par l'Inde à Rodrigues - Rs 18,4 millions déjà engagées

Interrogé par le député rodriguais Jacques Édouard sur les projets financés par la subvention indienne à Rodrigues, le Premier ministre (PM) Navin Ramgoolam a rappelé qu'en janvier 2022, le gouvernement indien avait accordé Rs 400 millions pour la mise en oeuvre de petits projets de développement. Sur cette enveloppe, Rs 19 millions ont été allouées à des projets d'infrastructures et de développement durable à Rodrigues.

Le PM a précisé que les fonds sont déboursés par le gouvernement indien selon un mécanisme de remboursement. À ce jour, Rs 18,4 millions ont déjà été dépensées, soit Rs 13 millions durant l'exercice financier 2024-2025 et Rs 5,4 millions en 2025-2026.

Concernant la provision de Rs 1 million inscrite au Budget 2026-2027, Navin Ramgoolam a indiqué qu'elle correspond au retention money lié au projet du centre communautaire d'Eau-Clair.