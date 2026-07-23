Ile Maurice: Énergie - Le gouvernement vise une baisse de 5 MW de la demande électrique

Le gouvernement table sur une réduction quotidienne d'environ 5 MW de la demande en électricité grâce au Energy Efficiency (Control of Non-Essential Grid-Based Activities) Regulations 2026, en vigueur depuis le 1eᣴ mai et applicable jusqu'au 1eᣴ novembre. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, en réponse à une question du député Farhad Aumeer. Ces règlements imposent des restrictions sur certaines consommations jugées non essentielles, notamment l'éclairage décoratif, l'illumination extérieure des bâtiments, l'utilisation de la climatisation en dessous de 24 °C dans les locaux non résidentiels et l'éclairage des terrains de sport inutilisés. Les habitations ainsi que les services essentiels, tels que les hôpitaux, les aéroports ou encore les services d'urgence, ne sont pas concernés.

Selon le ministre, cette mesure temporaire a été adoptée dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de volatilité des prix de l'énergie. L'objectif est également d'économiser quelque 4 500 tonnes de fioul lourd, soit près de Rs 120 millions sur la période d'application. Depuis l'entrée en vigueur du règlement, 92 plaintes ont été enregistrées et 81 inspections menées. L'Energy Efficiency Management Office (EEMO) a émis 29 avis de conformité, dont 17 ont déjà été suivis d'actions correctives.

À ce stade, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée. Les contrevenants persistants s'exposent toutefois à une amende pouvant atteindre Rs 200 000 et à une peine d'emprisonnement maximale de deux ans.

En question supplémentaire, Farhad Aumeer a suggéré d'encourager les entreprises à alimenter, par des panneaux solaires, l'éclairage de leurs en- seignes publicitaires et des centres commerciaux. Patrick Assirvaden a estimé qu'il s'agissait d'«une bonne idée», laissant entendre que cette piste pourrait être examinée.

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