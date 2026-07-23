Ile Maurice: La Tour-Koenig - Les habitants dénoncent la pollution, le ministre se veut rassurant

Les nuisances atmosphériques à La Tour-Koenig et Résidence Coquillage se sont invitées à l'Assemblée nationale, à travers une question de la députée Joanna Bérenger. Si l'élue a relayé les inquiétudes persistantes des habitants face aux odeurs, à la fumée noire et aux dépôts de suie, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a assuré que les contrôles effectués jusqu'ici n'ont révélé aucun niveau de pollution dépassant les normes en vigueur.

Le ministre a indiqué que son ministère a enregistré 22 plaintes au cours des cinq dernières années concernant des odeurs incommodantes, des émissions de fumée noire et des dépôts de suie dans cette région. Durant la même période, dix campagnes de surveillance de la qualité de l'air ont été réalisées par le National Environmental Laboratory.

Les plus récentes plaintes ont été enregistrées du 8 au 11 juillet. Selon Rajesh Bhagwan, l'incident du 8 juillet était lié au débordement accidentel d'un réservoir d'huile thermique dans une industrie de la région. Quant aux odeurs s'apparentant à du gaz de pétrole liquéfié signalées les 10 et 11 juillet, quatre exercices de surveillance de la qualité de l'air ont été menés entre le 9 et le 11 juillet. «Aucun niveau dangereux de gaz toxiques n'a été détecté au moment des relevés», a-t-il affirmé.

Joanna Bérenger a toutefois insisté sur le fait que de nombreux habitants continuent de dénoncer des épisodes récurrents de pollution. Le ministre a répondu qu'au moment de son intervention, son ministère n'était saisi d'aucune plainte active. Il a néanmoins assuré que les autorités restent vigilantes. «Parce que nous nous soucions des habitants, tout sera mis en oeuvre pour que leur santé ne soit pas affectée», a-t-il déclaré, rappelant que des contrôles de la qualité de l'air sont effectués régulièrement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La députée a également remis en question la pertinence des normes de qualité de l'air, qui reposent sur les Environment Protection (Standards for Air) Regulations 1998, estimant qu'elles méritaient d'être révisées. Sur ce point, il a été précisé que ces règlements ont déjà fait l'objet d'une révision et ont été avalisés par le Conseil des ministres en avril 2026.

Enfin, le ministre a indiqué que deux capteurs de qualité de l'air, installés à La Tour-Koenig depuis 2022, affichent des résultats conformes aux normes en vigueur. Il a également souligné qu'à ce jour, aucune nouvelle non-conformité n'a été relevée chez les industries de la région depuis un dépassement ponctuel des niveaux de dioxyde de soufre constaté en 2021, lequel avait donné lieu à des mesures correctives et à un renforcement des exigences de surveillance environnementale.