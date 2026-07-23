Ile Maurice: La piste d'un règlement de comptes est envisagée

23 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Une attaque à main armée dans des circonstances encore troubles mobilise les enquêteurs de la police de Barkly. Steven Gurbhoo, âgé de 28 ans, a été blessé par balle à l'avant-bras gauche dans la nuit de mardi à mercredi. Il a été opéré hier, à la clinique à Réduit, où il avait été pris en charge.

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, Steven Gurbhoo faisait son jogging dans un champ de cannes lorsqu'il aurait été pris pour cible. Le jeune homme affirme avoir entendu un coup de feu avant de ressentir une douleur au bras. Il n'aurait toutefois pas été en mesure d'identifier son agresseur ni de fournir davantage de détails sur les circonstances exactes du tir.

Vengeance ?

La police de Barkly tente désormais de retracer le fil des événements. Plusieurs questions restent sans réponse : Steven Gurbhoo était-il suivi avant l'agression ? L'auteur du tir connaissait-il ses habitudes ? Est-ce un acte prémédité ?

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Les pistes d'un règlement de comptes ou d'un acte de vengeance ne sont pas écartées, notamment en raison du mode opératoire. Les policiers cherchent également à déterminer si cette affaire pourrait être liée à un conflit personnel ou familial.

Les enquêteurs devront aussi établir si d'autres personnes pourraient être impliquées dans cette affaire, notamment à travers les témoignages recueillis et les éventuels éléments matériels retrouvés sur les lieux.

Le nom d'Oliver Steven Gurbhoo est déjà apparu dans une précédente enquête liée à une saisie de biens. En 2019, il avait été concerné par un Attachment Order portant sur certains de ses biens, dont deux motocyclettes. Cette procédure intervenait dans le cadre d'une enquête sur l'origine de certains avoirs détenus par des membres de sa famille.

À l'époque, la FCC s'était intéressée aux biens de la famille Gurbhoo, dont certains membres avaient déjà été dans le viseur des unités spécialisées telle que l'ADSU et la FCC, notamment dans des affaires liées à la drogue. Toutefois, aucun lien n'a pour l'instant été établi entre ces anciens dossiers et l'agression par balle dont Oliver Steven Gurbhoo a été victime.

La police poursuit son enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d'identifier le ou les auteurs de cette attaque. Le mobile exact demeure inconnu, mais la thèse d'un acte ciblé est sérieusement examinée par les enquêteurs.

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