Ile Maurice: Pravind Jugnauth et Maneesh Gobin convoqués

Le leader du Mouvement socialiste militant (MSM), Pravind Jugnauth, ainsi que le secrétaire général du MSM, Maneesh Gobin, avaient été convoqués aujourd'hui par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre du contrat d'approvisionnement en produits pétroliers entre la State Trading Corporation et le Mercantile & Maritime Group (MMG). Mais cette convocation a été reportée en raison du calendrier chargé des avocats des deux politiciens.

La FCC est particulièrement intéressée par une rencontre qui aurait été organisée avec des représentants de MMG alors que Pravind Jugnauth occupait les fonctions de Premier ministre. Cette réunion aurait également impliqué Maneesh Gobin, qui faisait partie de l'équipe gouvernementale à cette époque. Les enquêteurs cherchent à comprendre le contexte de cette rencontre, les sujets abordés et les éventuelles suites données aux discussions, tout comme ils souhaiteraient obtenir des précisions sur les échanges entre les autorités publiques de l'époque et les dirigeants de MMG, dont Murtaza Ali Lakhani, fondateur du groupe.

Deepak Balgobin attendu au CCID

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Par ailleurs, nos informations indiquent que ces développements judiciaires ne devraient pas modifier le calendrier politique du MSM. Le rassemblement prévu le mercredi 29 juillet à Flacq est maintenu et les préparatifs se poursuivent normalement. Dans cette optique, bien que l'ancien ministre Deepak Balgobin soit attendu au Central Criminal Investigation Department (CCID) vendredi, dans le cadre d'une affaire de conspiracy en lien avec les équipements d'écoutes téléphoniques, il était présent hier au marché de Flacq, où il a participé à une distribution de tracts pour promouvoir le meeting de mercredi.