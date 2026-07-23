Ile Maurice: Cartes de pêche - 21 demandes à Vieux-Grand-Port et Rose-Belle

Vingt-et-une demandes de cartes de pêche ont été déposées au cours de la dernière année dans les trois postes de pêche relevant de la circonscription n°11, Vieux-Grand-Port et Rose-Belle. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell à une question du député Ashley Ramdass.

Les demandes proviennent des postes de pêche de Grande-Rivière-Sud-Est (cinq demandes), Bambous-Virieux (huit demandes) et Mahébourg (huit demandes). Toutefois, aucune n'a pu être traitée favorablement à ce stade, les critères d'éligibilité n'étant pas remplis. Le ministre a expliqué que plusieurs dossiers sont incomplets, notamment en raison de l'absence de certificat de moralité, de lettres de recommandation de pêcheurs enregistrés ou encore de preuves démontrant une activité régulière en mer.

Les demandeurs ont été invités à fournir les documents requis afin que leurs dossiers puissent être réexaminés. Le ministre a également rappelé que les lagons mauriciens sont soumis à une forte pression depuis plusieurs années. Entre 2022 et 2024, 1 190 cartes de pêche ont été délivrées, dont 709 uniquement en 2024. Face à cette situation, le gouvernement encourage désormais les pêcheurs artisanaux à se tourner vers la pêche hors lagon et autour des dispositifs de concentration de poissons (FAD), avec des aides financières pour l'acquisition d'équipements adaptés.