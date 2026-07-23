Ile Maurice: Armes blanches - 731 crimes recensés en cinq ans, 40 morts

Pas moins de 731 crimes impliquant des couteaux, sabres ou autres armes blanches ont été signalés à la police entre le 1eᣴ janvier 2021 et le 15 juillet 2026. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, en réponse à une question du député Farhad Aumeer, qui souhaitait obtenir un état des lieux de ces violences et savoir si le gouvernement envisageait de durcir la législation encadrant la vente et la possession de ces armes.

Selon les informations communiquées par le commissaire de police et relayées par le PM, ces 731 affaires ont fait 697 blessés et 40 morts sur la période concernée.

Sur un éventuel durcissement de la législation, Navin Ramgoolam a indiqué que la fabrication, la vente et la possession d'armes offensives sont déjà encadrées par le Code pénal et le Criminal Code (Supplementary) Act. Les peines peuvent atteindre 10 ans de prison et Rs 25 000 d'amende, tandis que le port d'une arme offensive dans un lieu public sans motif valable est passible de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de Rs 100 000. Le PM a également souligné que la police mène régulièrement des opérations ciblées contre le port illégal d'armes. Entre janvier et juin 2026, 65 cas de bearing offensive weapon ont été enregistrés.

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Profitant de sa réponse, le PM a rendu hommage au Police Constable (5525) Legris, qui est intervenu alors qu'il n'était pas en service pour secourir une femme agressée au sabre près du London Supermarket, à Vacoas. Blessé lors de son intervention, l'agent a été salué pour son courage. Navin Ramgoolam a également lancé un appel aux citoyens afin qu'ils portent assistance aux personnes en danger, rappelant que la nonassistance à personne en danger constitue une infraction au regard de la loi.