Ile Maurice: Chiens errants - 3 790 captures en un an dans le cadre du «Catch-Neuter-Release»

Le programme Catch-Neuter-Release (CNR) a permis la capture de 3 790 chiens errants à travers le pays au cours des 12 derniers mois. Ces chiffres ont été communiqués par le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell à une question de Chetan Baboolall.

Selon les informations fournies par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), chaque chien capturé est enregistré grâce à une localisation GPS au moment de son intervention. Après stérilisation, identification par micropuce et marquage, les animaux sont relâchés dans leur environnement d'origine une fois leur rétablissement terminé.

Ainsi, 1 966 chiens ont été remis en liberté dans les zones où ils avaient été capturés. Par ailleurs, 1 486 chiens ont été confiés à des volontaires et des associations de protection animale qui assurent leur suivi dans leurs localités respectives. Certains animaux ne peuvent toutefois pas être relâchés. Durant l'exercice financier 2025-2026, environ 160 chiens ont été maintenus dans les structures d'accueil de la MSAW en raison de situations particulières, notamment des procédures policières en cours, des comportements agressifs persistants ou des problèmes de santé graves.

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Le ministre a également indiqué que 178 chiens ont été euthanasiés durant cette même période, lorsque cette décision était jugée nécessaire pour des raisons vétérinaires et conformément à l'Animal Welfare Act 2013.

La MSAW demeure placée sous la responsabilité du ministère pour le suivi et les résultats de ses programmes. Le gouvernement explore également d'autres solutions, dont la création d'un refuge pour chiens dans le cadre du projet d'hôpital vétérinaire financé avec le soutien de l'Inde.