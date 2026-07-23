Ile Maurice: Un jeune avocat libéré après sa comparution en cour

Un avocat de 29 ans, domicilié à Coromandel, a comparu hier devant la cour de Mahébourg sous une charge provisoire de possession de cannabis. Il a été relâché contre une caution de Rs 7 000 et a fourni une reconnaissance de dette de Rs 30 000.

Cette affaire fait suite à une saisie effectuée le mardi 21 juillet à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR). Vers 11 h 55, des officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), en collaboration avec des agents de la Mauritius Revenue Authority (MRA), ont procédé à la fouille d'un de ses bagages dans la salle des objets perdus de l'aéroport.

La valise a été vérifiée en présence de son propriétaire. Il était arrivé à Maurice le 20 juillet à bord du vol AI 2241 en provenance de Mumbai, en Inde. Dans le bagage, les enquêteurs ont découvert quatre cylindres en plastique contenant chacun un joint pré-roulé.

Les policiers ont également trouvé deux livrets de papier à rouler de cigarettes de la marque RAW Classic. Le premier comprenait 14 feuilles ainsi que 22 filtres, tandis que le second contenait 24 feuilles de couleur noire et une feuille de couleur blanche.

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Un photographe de la police a été sollicité afin de prendre en photo les éléments saisis et de préserver les preuves nécessaires à l'enquête. Après cette découverte, les enquêteurs de l'ADSU ont procédé à une perquisition au domicile de ce dernier à Coromandel sans trouver d'autre substance ou objet compromettants. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances de possession et l'origine du cannabis.