Ile Maurice: Licences de taxi - En attente d'une étude nationale avant toute nouvelle attribution

L'attribution de nouvelles licences de taxi devra encore attendre. Répondant à une question de Stéphanie Anquetil, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a indiqué que la National Land Transport Authority (NLTA) doit d'abord compléter une étude nationale visant à déterminer les besoins réels dans chaque localité. À ce jour, 7 802 licences de taxi ont déjà été délivrées à travers le pays, réparties sur 916 bases d'opération, notamment dans les centres commerciaux et les hôtels. Le ministre a expliqué que toute nouvelle attribution dépend de plusieurs facteurs, dont la disponibilité des services d'auto- bus, le nombre de taxis existants, la population et les besoins des habitants.

Lorsque le besoin est identifié dans une région, la NLTA lance un appel à candidatures. Les postulants doivent notamment résider dans la localité concernée, détenir une licence de chauffeur de taxi valide, être sans emploi, s'engager à exercer à plein temps et présenter un certificat de moralité. Toutefois, Osman Mahomed a déploré les retards dans le traitement des dossiers, principalement dus au manque d'effectifs. Sur les 45 postes d'inspecteurs routiers prévus, seuls 15 sont actuellement occupés. Une situation qui ralentit également l'examen de milliers d'autres demandes de licences.

Le ministre a exprimé son mécontentement face au retard pris par la NLTA dans la réalisation de l'étude nationale sur les besoins en taxis, tout en annonçant que des recrutements d'inspecteurs sont en cours afin d'accélérer les procédures.

Concernant la circonscription n°18, Belle-Rose et Quatre-Bornes, 293 licences de taxi ont déjà été attribuées à des résidents de cette région, réparties sur 30 bases d'opération. Le nombre de nouvelles licences éventuelles ne pourra toutefois être déterminé qu'après la conclusion de l'étude en cours.

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