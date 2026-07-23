Ile Maurice: Deux suspects arrêtés pour trafic de médicaments

Les officiers de l'ADSU de Camp-Grenier ont arrêté deux hommes soupçonnés de trafic de médicaments contrôlés destinés à la revente, mardi 21 juillet, vers 11 h 30, sur la route de Bassin-Blanc, à Chamouny. Il s'agit de Muhammad Ghaziuddin Khan Ansari, âgé de 21 ans de St-Aubin, au volant d'une Honda Civic blanche, et son passager, Mohammad Muzammil Boodoo, 35 ans, habitant Rivière-des-Anguilles.

Lors de la fouille du véhicule, les enquêteurs ont découvert plusieurs plaquettes de médicaments soupçonnés d'être destinés au trafic. Les saisies comprennent trois plaquettes de 12 Cabalin 75, une plaquette de 12 de Cabalin 150, une plaquette entamée de Cabalin 75 contenant huit capsules, et une autre qui n'en contenait plus que deux, ainsi qu'une plaquette de 10 capsules de Tram XL 100. Le Cabalin est un anticonvulsif et le Tram, un analgésique opioïde.

Les deux occupants ont été immédiatement arrêtés pour possession de drogues dangereuses en vue de la vente. Les policiers ont également saisi Rs 1 175 en possession de Muhammad Ghaziuddin Khan Ansari, argent qui pourrait faire l'objet d'investigations afin d'établir son éventuel lien avec les activités présumées de trafic.

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À la suite des arrestations, les officiers de l'ADSU ont procédé à des perquisitions aux domiciles des deux suspects. Toutefois, aucune autre substance ou pièce à conviction compromettante n'a été découverte lors de ces opérations. Muhammad Ghaziuddin Khan Ansari a été placé en détention au poste de police de Rivière-des-Anguilles, tandis que Mohammad Muzammil Boodoo a été écroué au centre de détention de Vacoas.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine des médicaments saisis, leur destination ainsi que l'éventuelle implication d'autres personnes dans ce réseau présumé de trafic. Les deux suspects ont été traduits devant la justice, mercredi, pour répondre des accusations retenues contre eux.