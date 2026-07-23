Ile Maurice: Rajesh Bhagwan souligne le rôle clé des données marines face aux défis climatiques

Le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, a qualifié le Mauritius Hydrographic Services Bill de texte «essentiel» pour renforcer la gouvernance maritime, protéger l'environnement marin et assurer une utilisation durable des ressources océaniques.

Lors de son intervention au Parlement, il a rappelé que Maurice possède l'une des plus vastes Zones économiques exclusives au monde, couvrant environ 2,2 millions de km2 dans l'océan Indien, avec une plateforme continentale de 396 000 km² cogérée avec les Seychelles. Selon lui, ces espaces abritent des écosystèmes précieux, notamment des récifs coralliens, des habitats profonds et des espèces aux potentiels pharmaceutiques et biotechnologiques.

Rajesh Bhagwan a expliqué que ce projet de loi permettra la production de cartes nautiques standardisées, la réglementation des levés hydrographiques et la protection des données maritimes nationales. Il a insisté sur l'importance de ces informations pour faire face aux effets du changement climatique, alors que 37 km, soit 17,6 % du littoral mauricien, sont déjà affectés par l'érosion. Certaines plages ont perdu jusqu'à 20 m en quelques décennies, tandis que 33 sites prioritaires, représentant 31 km de côtes, ont été identifiés pour réhabilitation d'ici 2035.

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Le ministre a également souligné que les données hydrographiques sont indispensables pour la protection côtière, la gestion des risques d'inondation, la lutte contre les marées noires et le développement de l'économie bleue. Il a rappelé la coopération avec l'Inde depuis la signature du Memorandum of Understanding en 2005, qui a permis plus de 12 missions conjointes, près de 30 levés hydrographiques et la production de plusieurs cartes nautiques.

Selon Rajesh Bhagwan, cette législation permettra à Maurice de respecter ses engagements internationaux sous les conventions UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) et SOLAS, tout en consolidant son leadership régional en matière de gouvernance maritime et de résilience climatique.