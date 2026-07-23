Ile Maurice: Un couple agressé et délesté de deux chaînes en or

Une sortie en famille a viré au drame, mercredi, à Pont-Naturel. Un couple a été victime d'une violente agression au cours de laquelle deux chaînes en or, d'une valeur estimée à Rs 91 000, ont été dérobées.

La victime se trouvait en compagnie de son époux, de son frère et de son neveu pour une randonnée à moto. Après une halte à La Cambuse, le groupe a poursuivi sa route en direction de Pont-Naturel. En chemin, un pneu de la moto de son mari a éclaté, l'obligeant à se rendre à Plaine-Magnien pour le faire réparer avant de rejoindre le reste du groupe.

Arrivée à Pont-Naturel, la jeune femme est restée près des motos pendant que les autres membres de sa famille se rendaient au bord de la mer pour prendre des photos. C'est à ce moment que deux individus, connus des victimes, se seraient approchés d'elle.

La plaignante affirme avoir tenté de s'enfuir après avoir appelé son mari et son frère à l'aide, mais les deux hommes l'auraient retenue par les épaules. L'un d'eux lui aurait alors arraché les deux chaînes en or qu'elle portait au cou.

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En entendant les appels à l'aide de son épouse, son mari est intervenu. Il aurait alors été attaqué par l'un des agresseurs, qui lui aurait lancé une pierre à la tête avant de le frapper avec un sabre au côté gauche de la tête. Les deux suspects auraient également proféré des menaces envers le couple avant de prendre la fuite.

La victime a également expliqué qu'elle tentait de filmer la scène avec son téléphone portable lorsqu'un des agresseurs a essayé de le lui arracher. L'appareil est tombé au sol et a été endommagé.

Souffrant de douleurs aux épaules, la jeune femme a sollicité un examen médical. Quant à son époux, blessé à la tête, il a été transporté par la police à la Mediclinic de L'Escalier, où il a reçu des soins avant de regagner son domicile avec un traitement.

Une enquête policière a été ouverte afin de retrouver les deux suspects et de faire toute la lumière sur cette violente agression.