Ile Maurice: Marquage routier - Une équipe de huit employés pour couvrir le réseau national

Le département chargé du marquage routier au sein de la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) fonctionne actuellement avec une équipe de huit employés, a indiqué le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, en réponse à une question du député Govinden Venkatasami.

Cette équipe est composée de trois peintres et de cinq assistants techniciens. Elle intervient principalement dans la réalisation et l'entretien des marquages routiers essentiels, notamment les lignes centrales, les lignes de rive, les passages pour piétons, les lignes jaunes et les flèches directionnelles. Le ministre a précisé que la TMRSU s'appuie également sur deux prestataires spécialisés dans le cadre d'un accord-cadre pour les travaux de grande envergure ou nécessitant une expertise particulière.

Concernant la répartition des responsabilités, il a rappelé que l'entretien des marquages relève principalement des autorités routières concernées. La Road Development Authority est responsable des autoroutes et routes principales, tandis que les municipalités et conseils de district assurent l'entretien des autres routes publiques.

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L'équipe de la TMRSU est déployée à travers le pays, selon les priorités établies après des évaluations techniques et des critères liés à la sécurité routière. Sur les huit employés, cinq sont permanents (trois peintres et deux assistants techniciens) et trois assistants techniciens sont temporaires. Aucun poste contractuel n'est actuellement occupé.