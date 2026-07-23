Ile Maurice: Quinze jours de formation en Inde pour des officiers de la prison

Renforcer les compétences dans l'administration carcérale et s'inspirer des meilleures pratiques internationales. C'est l'objectif d'une formation de deux semaines organisée par la National Forensic Sciences University (NFSU) de New Delhi, à l'intention d'officiers de la prison de Maurice.

Le programme, qui se déroule du 20 au 31 juillet, est dispensé dans le cadre du programme de coopération technique et économique indien (ITEC). La cérémonie d'ouverture s'est tenue sous la direction de la professeure Purvi Pokhariyal, directrice du campus de la NFSU Delhi.

Lors de cette session inaugurale, la professeure Minakshi Sinha, Deputy Director (Training), a présenté les grandes lignes de cette formation, notamment ses objectifs, son cadre académique et les compétences professionnelles que les participants devront développer dans le domaine de l'administration correctionnelle.

Méthodes innovantes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son discours de bienvenue, Purvi Pokhariyal a mis en avant l'importance de la coopération internationale, du partage d'expertise et du renforcement des capacités entre les institutions chargées de la gestion pénitentiaire.

L'ancien directeur général des prisons de Tihar à Delhi, Shri Sanjay Beniwal, IPS (Retd.), a également participé à cette cérémonie d'ouverture. Fort de son expérience à la tête de l'un des plus grands complexes pénitentiaires d'Inde, il a insisté sur la nécessité de déve- lopper des systèmes carcéraux à la fois sécurisés, humains et orientés vers la réhabilitation des détenus.

Au cours de cette formation, les officiers mauriciens seront exposés à plusieurs thématiques liées à l'univers carcéral moderne. Le programme comprend notamment les droits des détenus, la gestion des établissements pénitentiaires, les stratégies de réinsertion sociale, la prise en charge de la santé mentale, l'utilisation des nouvelles technologies dans les prisons ainsi que les standards internationaux en matière de gestion pénitentiaire.

Cette initiative intervient dans un contexte où les administrations pénitentiaires à travers le monde cherchent à évoluer vers des modèles davantage axés sur la réhabilitation et la prévention de la récidive.

La formation est coordonnée par Dr Hunny Matiyani et Garima Puri. À travers ce partenariat avec Maurice, la NFSU entend promouvoir une approche basée sur les données, les droits humains et les méthodes innovantes de gestion. Cette coopération entre l'Inde et Maurice illustre également le renforcement des échanges institutionnels dans les domaines de la sécurité, de la justice et de la formation professionnelle.