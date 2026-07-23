Ile Maurice: Le recrutement du successeur d'Irfan Rahman lancé

L'une des plus importantes fonctions constitutionnelles du pays est désormais à pourvoir. À la tête du Bureau du commissaire électoral depuis presque 28 ans, Irfan Rahman s'apprête à tirer définitivement sa révérence.

La Judicial and Legal Service Commission (JLSC), l'instance constitutionnelle chargée notamment des nominations au sein du pouvoir judiciaire, a officiellement lancé le processus visant à désigner celui ou celle qui prendra les rênes de l'administration électorale.

L'avis de vacance, publié le 17 juillet, ouvre la course à la succession de celui qui aura marqué l'histoire électorale du pays. Les candidatures sont attendues jusqu'au 17 août prochain à 15 heures, au secrétariat de la JLSC, situé au New Supreme Court Building à Port-Louis.

La fonction est loin d'être symbolique. Le commissaire électoral est le principal artisan de l'organisation des élections à Maurice. Gardien de l'intégrité du processus électoral, il est responsable de la préparation et de la mise à jour du registre des électeurs, de l'établissement des listes électorales et de toute l'organisation des élections générales, municipales et villageoises.

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Il veille également à l'application rigoureuse de la Representation of the People Act, supervise la logistique des scrutins, coordonne les officiers électoraux à travers le pays et s'assure que chaque consultation populaire se déroule dans le respect des règles démocratiques.

La Constitution lui confère d'ailleurs un statut particulier. En vertu de l'article 40, le commissaire électoral agit en toute indépendance et ne peut recevoir d'instructions d'aucune autorité, qu'elle soit politique ou administrative. Cette autonomie constitue l'un des piliers de la crédibilité des élections.

Le prochain titulaire devra obligatoirement être qualifié pour exercer comme avocat à Maurice. Le poste est permanent et donne droit à une retraite et offre une rémunération mensuelle forfaitaire de Rs 166 000, à laquelle s'ajoute la compensation salariale en vigueur.

Cette vacance marque surtout la fin d'une longue ère. Nommé en 1998, Irfan Rahman aura consacré près de trois décennies à l'administration électorale. Juriste de formation, ancien Crown Counsel, magistrat puis Senior Magistrate, il avait déjà acquis une solide expérience comme Returning Officer avant son accession au poste de commissaire électoral. Sous son autorité, Maurice a organisé six élections générales, en 2000, 2005, 2010, 2014, 2019 et 2024, ainsi que de nombreuses élections municipales, villageoises, régionales à Rodrigues et partielles.

Son expertise lui a valu une reconnaissance au-delà de nos frontières, notamment auprès du Commonwealth, de la Francophonie, de l'Union africaine et de plusieurs organisations internationales spécialisées dans la gestion des élections.

Les prétendants devront soumettre le formulaire officiel de candidature, accompagné d'un CV signé, d'une copie de leur acte de naissance, de leurs certificats académiques et professionnels, ainsi que d'une photographie d'identité.