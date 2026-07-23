Ile Maurice: Promotion de la langue - Un centre culturel bhojpuri à l'étude

La création d'un centre culturel dédié à la langue et au patrimoine bhojpuri pourrait voir le jour dans le cadre d'une réflexion plus large sur l'organisation du secteur culturel. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea au député Raviraj Beechook.

Le ministre a reconnu que l'idée d'un centre culturel bhojpuri constitue une initiative pertinente. Selon lui, une telle structure offrirait une plateforme permanente pour promouvoir la musique, les traditions et les expressions culturelles liées à cette langue, qui fait partie intégrante du patrimoine immatériel mauricien.

Il a toutefois rappelé que la promotion du bhojpuri relève actuellement du Bhojpuri Speaking Union, placée sous la tutelle de son ministère. Cette institution, a-t-il expliqué, avait été laissée en sommeil sous le précédent gouvernement et ne disposait même pas d'un bureau dédié.

Il a également cité le rôle du Aapravasi Ghat Trust Fund dans la recherche, la documentation et la préservation de l'héritage culturel issu de l'engagisme. Le ministre a précisé que la proposition d'un centre culturel bhojpuri sera examinée dans le cadre de la révision annoncée des 34 organismes parapublics relevant de son ministère, afin de renforcer leur efficacité et leur gouvernance.